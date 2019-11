Héctor Limón agradece apoyo de sus seguidores tras perder su cuenta oficial

Los Mochis, Sinaloa.- El influencer Héctor Limón, quien recientemente perdió su cuenta de Facebook debido a una extorsión de parte de quien consideraba su amigo, por lo que tuvo que crear una nueva cuenta, está invitando a sus fans para seguirlo.

Ha logrado sobreponerse a la adversidad

Pese a todas las dificultades que ha enfrentado en las últimas fechas, el simpático joven ha sabido sobreponerse con su actitud y su trabajo, y el público ha respondido de una forma satisfactoria.

“Gracias a Dios por la aceptación del público, la aceptación de los seguidores, bendito sea Dios me están siguiendo en la nueva página. Gracias a EL DEBATE, sacaron mis notas, han sido mi apoyo, muchísimas gracias. Agradecido que a pesar de toda la tempestad estoy bendecido porque es una bendición de que la gente te reconozca y te quiera en sus eventos y quiera que los acompañes, tenerte como su invitado especial. Espero que vengan más éxitos, y como lo he dicho, a seguir trabajando y echando ganas a todo lo que venga de trabajo".

“Ahorita vamos arriba de los 90 mil seguidores, espero llegar a los 100 mil para respirar y voy a estar más contento, más conforme, aunque desde el momento que la página tuvo 500 seguidores, a esos 500 personas yo les di las gracias. Claro está que no será un trabajo de uno o dos días, es un trabajo que llevará meses o años, no sé, lo que me tarde, no importa. El cariño del público es el que me llevo, y el cariño de mis seguidores es el que voy a seguir apreciando”, explica Héctor.

Proyectos

El influencer asegura que se encuentra muy activo en diversos proyectos y con muchas ideas que llevará a cabo para sus seguidores.

“Vienen muchos proyectos, y vienen muchas metas, proyectos en los cuales estoy trabajando para crear contenido para Youtube. Ahí no estoy tan fuerte, pero voy a crear contenido para el canal de youtube, y en Facebook voy a comenzar a subir todo lo que tenía guardado que no podía subir por obvias razones, pero ya iniciaré a fortalecer la página. Renové mi show, el que presento en los antros y en diversos lugares, con el nuevo equipo de trabajo; viene una gira teatral que se llama El Limón en vivo, es un monólogo que es totalmente en vivo, y vienen mucho más proyectos que voy a llevar a cabo; voy a seguir trabajando, porque estoy bendecido y tengo la bendición de mi mamá”, agrega.

Agradecimiento

Héctor Limón agradece el apoyo que las personas le han brindado para crecer en las redes sociales.

“La palabra gracias se me hace muy pobre para terminar agradeciéndoles a todos tanto apoyo y muestras de cariño; me llegan diario y a cada rato muchísimos mensajes muy padres, les agradezco de todo corazón, y con el corazón en la mano se los digo: el Limón lo crearon ustedes, y el Limón va a permanecer mientras ustedes me sigan queriendo”, finaliza el influencer.