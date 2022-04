Héctor 'N' aprovecha su talento e imparte clases de teatro en la cárcel

México.- El actor Héctor 'N' sigue encerrado en la cárcel luego de la demanda que presentó Ginny Hoffman, su exesposa, por haber abusado de la hija de ambos hace algunos años. Pese a la denuncia de Alexa, su hermana Daniela Parra sigue apoyando a su padre.

Durante un encuentro con los medios de comunicación al salir de a cárcel en la que visitaba a su padre, Daniela confesó que el actor está aprovechando cada momento del tiempo en el que está encerrado en la cárcel y como prueba de ello es que está impartiendo clases de teatro a sus compañeros.

Héctor 'N' parece aprovechar su talento y también el tiempo encerrado para nutrir a algunos de sus compañeros, ofreciendo clases de teatro, estudiando derecho y formando parte de un círculo de lectura, reveló su hija.

"De hecho es el maestro de teatro de allá adentro, también tiene un círculo de lectura, y también está estudiando derecho, está emocionadísimo, está aprendiendo muchísimas cosas... yo sé que él estando allá dentro no la pasa muy bien, pero está haciendo todas estas cosas para mantenerse de pie, para mantenerse fresco, para mantenerse ocupado, o sea, ahí mismo le dijeron '¿quieres ser maestro de teatro?' y el otro feliz porque le encanta", compartió Daniela durante la entrevista.

Por otro lado, la jovencita contó que siguen recaudando fondos para ayudar a su padre, ya que la venta de tamales que iniciaron no es suficiente para cubrir la cantidad que necesitan.

"José Luis siempre nos ayudó pro bono, ustedes lo sabían, no nos cobraba ni un solo peso, lo que se necesita pagar son muchísimas otras cosas para el proceso… no puedo decir mucho, pero es pagar miles de cosas, además de mantener a mi papá allá adentro, no solo es pagarle al abogado, que eso gracias a Dios también estos abogados están pro bono, están de nuestro lado totalmente, y ellos saben que mi papá es inocente y por eso lo hacen", explicó.

Mientras tanto, se espera que la fecha en que determina la fiscalía para continuar con las audiencias. Aprovechando la atención, Daniela asegura que la denuncia de Alexa y Ginny Hoffman contra su padre es por interés económico y ella cree firmemente que es inocente.

