Ciudad de México.- Tras ocho meses de prisión preventiva, el actor Héctor "N" fue acusado formalmente por la Fiscalía de la CDMX por abuso sexual y corrupción de menores, delito que habría cometido en contra de su hija menor Alexa Parra cuando apenas era una niña.

Según confirmó la actriz Ginny Hoffman a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó la determinación de formular acusación en contra del actor mexicano por abuso sexual cometido en contra de una persona menor de doce años de edad, agravado y corrupción de personas menores de edad, agravado en agravio de la víctima, quien sufrió de sus conductas desde los seis años hasta los catorce.

Por ahora, Héctor permanecerá en prisión preventiva hasta que se le dé una solución al caso, el cual se encuentra en la fase escrita de la etapa intermedia que tendrá que ser verificado ante un Juez de Control en una audiencia, donde se llevará a cabo un juicio oral.

Héctor "N" es acusado formalmente de abuso y corrupción de menores. Foto: Instagram

La noticia ha tomado por sorpresa a los representantes del actor, ya que estaban trabajando para que lograra la libertad. De la misma manera, su hija Daniela, quien ha apoyado a su padre en todo momento, explotó en contra de la situación y compartió un comunicado de prensa a través de sus redes sociales.

"La acusación que ha sido informada por el C. Agente del Ministerio Público, transitará por los canales que la ley establece para su contestación y posteriores etapas procesales, sin dejar de observar el principio de presunción de inocencia, del que goza nuestro defendido", se lee en el comunicado emitido por los representantes de Héctor a través del Instagram de la joven.

Daniela Parra tampoco se quedó callada ante la situación y alzó la voz en defensa de su padre, defendiendo la postura que ha tenido desde el principio de la polémica, asegurando que el actor atraviesa por una injusticia al enfrentar un delito que no cometió.

"Hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada, son meros dichos y qué triste que la justicia en México funcione así", externó a través de sus redes sociales.

"Hoy sí estoy encabr*nada y así no se van a quedar las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema porque este problema no es de estos últimos ocho meses, este problema lleva años, me refiero a unos 15", también agregó.

