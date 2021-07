Héctor Parra pasará triste cumpleaños tras las rejas ¿Cuándo podría salir de prisión? (VIDEO)

En una entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el abogado del actor Héctor Parra dio a conocer la fecha en la que podría salir de prisión. El día de mañana el ex esposo de la actriz mexicana Ginny Hoffman, pasará un triste cumpleaños tras las rejas.

Según el abogado de Héctor Parra, sería en el mes de septiembre cuando su defendido obtenga su libertad.

"Mañana es el cumpleaños de Héctor Parra, estamos atendiéndole, acercándole las necesidades que dentro de un penal se necesitan como artículos de limpieza, alimentos, vestimenta, está inconforme, preocupado por la situación pero va a salir en unos meses, a más tardar el día 30 de septiembre, tiene que salir libre, yo esperaría eso", comentó el Licenciado José Luis Guerrero.

Héctor Parra fue detenido en junio pasado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por supuestamente haber cometido abuso sexual en contra de su hija Alexa cuando era una niña. Actualmente se encuentra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Su abogado señaló que el proceso en su contra se encuentra en la etapa complementaria de la investigación, "nos toca como su defensa aportar a la carpeta las pruebas que serán valoradas".

Asimismo el Licenciado Guerrero compartió estar buscando testigos que conocían la relación padre-hija entre Héctor Parra y Alexa, para que puedan testificar a favor del actor.

Hace unas semanas Alexa de 19 años de edad llevó a cabo una rueda de prensa en compañía de su mamá Ginny Hoffman y de sus abogadas, donde habló del supuesto abuso sexual. Según su testimonio todo comenzó cuando ella tenía 6 años de edad, "no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá".