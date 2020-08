Héctor Parra responde a las acusaciones de Ginny Hoffman; niega abusos a su hija

México.- El actor Héctor Parra rompe el silencio y da su versión de los hechos luego de haber sido señalado por su expareja Ginny Hoffman y su hija Alexa de ser un pedófilo y haber presentado conductas impropias frente a su hija cuando esta tenía entre 9 y 10 años, además de sostener que el histrión es bisexual.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando donde el actor mexicano habla sobre todo la situación, recordando las diferencias que tuvo con Ginny a causa de Daniela, su hija mayor con otra mujer, pues recordó todas las malas actitudes que la actriz tenía con la menor y cómo influía a su hija para que no se portara bien con ella, llegando hasta el punto de no hablarle.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

De acuerdo con Héctor, él tomó la decisión de separarse de Ginny cuando para él fue suficiente su actitud con su hija mayor, hija de Érika, su primera esposa. Después de haberse separado, cada uno rehízo su vida, pero luego de varios años de mantener una relación formal, la actriz comenzó a presentar conductas muy extrañas que le prohibían convivir con su hija.

Héctor Parra y su hija Alexa. Foto: Instagram

Lo que declara Héctor Parra sobre las historias de abuso

Reitero y con la cara de frente, y con la frente limpia, todo mi ser limpio, que son mentiras, son totalmente mentiras burdas… desde que empezó toda esta sarta de declaraciones son mentiras… de Alexa me incomoda y me molesta que pase esto, es muy delicado, pero Alexa ha sido manipulada en mi contra por años, y tengo pruebas contundentes que, en su momento, respaldado por la ley, van a salir a la luz", dijo el actor con la frente en alto.

Recordemos que el día de ayer se vio envuelto en una gran polémica luego de que se revelara una entrevista de su hija Alexa y su expareja Ginny Hoffman para TV Notas en donde aseguraban que el actor tuvo conductas impropias y sexuales con su hija cuando apenas era niña, situación de la que se enteró su madre varios años más tarde.

Ginny Goffman acusa a Héctor Parra de haber abusado sexualmente de su hija cuando tenía 9 años

Cuando mi hija tenía como 13 años, estaba viendo la televisión y de repente empezó a gritarle a mi esposo, Alberto: ‘¡Cámbiale, cámbiale, quítalo!’ Me dijo mi esposo: ‘Salió su papá en la tele y me pidió que le cambiara’, y le dije: ‘Es tu papá’. ‘Ése no es mi papá, por mí, mejor que se muera’, y dije: ‘No, espérate, esto ya no está bien’, le pregunté: ‘Nena, ¿qué está pasando?’, me dijo: ‘No quiero y no puedes obligarme a verlo, él no es mi papá, mi papá es Alberto", recordó Ginny.

Foto: Instagram

Además, reveló que Parra supuestamente es bisexual pues le encontró mensajes comprometedores con otro famoso actor de Televisa. "Me respondió: ‘Te puse un cuatro (una trampa) para ver si me estabas vigilando’, y le dije: ‘No te estoy pidiendo explicaciones, sé feliz, pero no lastimes a más gente’. Cuando me separé, dije: ‘Soy la mujer más feliz de este planeta’. Salí de un infierno", detalló la actriz.

Estos actores se conocieron en el año 2000 y luego de mantener una relación de 8 meses decidieron irse a vivir juntos, pero ella lo veía muy distante, sin querer tener responsabilidades, "tóxico", pero cuando quiso dejarlo era demasiado tarde, pues estaba embarazada y eso la hizo detenerse, pensando que cambiaría, sin embargo, esto jamás ocurrió.

Te puede interesar:

Ginny Goffman acusa a Héctor Parra de haber abusado sexualmente de su hija cuando tenía 9 años