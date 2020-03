Héctor Sandarti es criticado por comentario machista

Héctor Sandarti es criticado fuertemente en redes sociales luego de haber hecho un comentario malinchista en Un Nuevo Día, el programa de Telemudo que se transmite desde Miami, Florida, Estados Unidos y en donde él trabaja actualmente.

El programa matutino Un Nuevo Día apoyó la iniciativa del paro de mujeres, pero Héctor Sandarti hizo una broma inapropiada sobre sus compañeras, en plena conmemoración de El Día Internacional de la Mujer.

Adamari López, Rashel Díaz y Ericka Csiszer, compañeras del actor y conductor de televisión Héctor Sandarti, estuvieron ausentes en Un Nuevo Día, en apoyo a la campaña de Un Día sin Mujeres para concientizar sobre la violencia de género.

Un Nuevo Día Sin Mujeres: Nos unimos al paro de México para honrarlashttps://t.co/6pz3CMN9M1 pic.twitter.com/zLJ65CwHZl — Un Nuevo Día (@UnNuevoDia) March 9, 2020

Carlos Ponce, en una de sus Historias de Instagram, pregunta a Sandarti sobre el motivo de la ausencia en el programa de sus compañeras, y responde:

Las mandamos a descansar, aunque realmente estamos descansando nosotros de ellas.”

Y en el programa de YouTube Chisme No Like, Javier Ceriani se refiere a Sandarti en el sentido de que "la regó" al responder de esa manera sobre sus compañeras y espera que no tenga repercusiones por ello.