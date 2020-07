Héctor Sandarti es duramente criticado en su reaparición en "Minuto para ganar VIP"

México. El conductor de televisión Héctor Sandarti reapareció este domingo en "Minuto para Ganar VIP" y tras ello, es duramente criticado en redes sociales. A muchas personas no les gustó su trabajo, aunque otras lo defienden y lo felicitan por su reaparición en la televisión mexicana. Según comentarios de la gente, "Minuto para Ganar VIP" no traerá mucho raiting a Televisa.

Héctor Sandarti, originario de Guatemala y quien recientemente regresó a México a trabajar, debido a que fue despedido en Telemundo, recibe fuertes críticas por parte de internautas en redes sociales y en Twitter le hacen ver, por ejemplo, que lo bueno del programa fue "arruinado" por Sandarti, ya que tuvo un comportamiento "alzado"; otros dicen que su trabajo se tornó "aburrido" y por eso no tiene caso verlo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Memo del Bosque produce la nueva temporada de "Minuto para Ganar VIP", y en esta primera emisión se contó con la presencia de Irina Baeva, Gabriel Soto, Paul Stanley y Jorge 'El Burro' Van Rankin, quienes formaron equipos para competir entre ellos mismos.

Foto: captura pantalla Instagram

Te podría interesar: "Seven days in México" se estrena el 5 de agosto en plataformas digitales

Héctor Sandarti, quien formó parte del programa "Vida TV", entre 2001 y 2006, en Televisa, regresó a la misma empresa a trabajar, tras haber sido despedido en Telemundo, donde formaba parte del programa "Un Nuevo Día", al lado de conductores como Adamari López. Y en su reaparición en "Minuto para Ganar VIP", tiene críticas positivas a su trabajo, pero otras que de plano no le favorecen.

Foto captura pantalla Twitter

Héctor se ha hecho de un nombre como conductor de televisión, ya que durante varios años trabajó en otros proyectos como "Parodiando", "Atínale al precio", y por si fuera poco también en programas de comedia, entre ellos "Hospital de la risa", "El Privilegio de Madar" y "La Parodia", ya que también es actor, y como tal, se le ha visto en telenovelas como "Rencor apasionado" y "Hasta que el dinero nos separe".

Lo que dijo cuando salió de Telemundo

Héctor se mostró profundamente triste en mayo pasado, cuando ejecutivos en Telemundo le hicieron saber que ya dejaba de trabajar para dicha cadena televisiva. "Me enteré un día antes de que ya no estaría en el programa. Me enteré de manera muy cordial y amable. No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo Un Nuevo Día”, contó en Instagram.

Héctor compartió trabajo en "Un Nuevo Día" con Adamari López, Rashel Díaz y Stephanie Himonidis , y a ellos también les tomó por sorpresa enterarse que ya no trabajarían juntos. Como algo "bastante fuerte" en su vida representó el hecho de quedarse sin trabajo, repentinamente, lo comentó también el conductor a sus seguidores en redes sociales.

Me vine para mi casa con la mayor angustia de hablarle a mi esposa y decirle que estaba fuera de Un Nuevo Día… Soy un hombre mayor, jefe de familia, tengo dependientes de mí. Para mí era un peso muy fuerte, sobre todo cuando uno es hombre se supone que es el proveedor”.

Foto captura pantalla Instagram

Sandarti confesó también que lloró mucho, quizá como bebé, pero se describió como un hombre con fe y pensó luego que las cosas pasan siempre por algo, así que no le quedó de otra más que sacar su lado positivo, recuperarse y esperar a que otra puerta laboral se le abriera. Y así sucedió, ya que rápidamente contó con el apoyo de sus amigos y fue contactado para trabajar y reaparer en Televisa.

Héctor es un hombre trabajador y talentoso. Según Wikipedia, en 1991, luego de representar a su natal Guatemala en el festival Festibuga en Colombia y ganar el primer lugar, debuta como cantante con su disco Estamos vivos. "Fantástico amor" y "Atínale al precio" son los primeros programas en que aparece como conductor en México, y como actor se le ha visto en otras telenovelas como "Agujetas de color de rosa" y "Acapulco, cuerpo y alma".

Puedes leer: El pleito entre Laura Bozzo y Alfredo Adame estuvo planeado, revelan expertos