Héctor Sandarti narra el horror que vivió cuando fue víctima de secuestro en CDMX

México. El conductor de televisión Héctor Sandarti, quien es originario de Guatemala, narra a través de Instagram el horror que vivió cuando fue víctima de secuestro en Ciudad de México. El hecho ocurrió un día que acudió a una librería y unos sujetos lo obligaron a subir a su propio automóvil, luego se lo llevaron "encapuchado".

Héctor Sandarti fue secuestrado años atrás, justo cuando trabajaba en el programa Vida Tv al lado de Galilea Montijo y recuerda con horror ese 31 de agosto de 2001 cuando pensó que su vida se acabaría y no hizo más que encomendarse a Dios y rezar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nos iba muy bien y empezaban a salir nuevas oportunidades. La gente empezaba a reconocernos en las calles, lo cual era maravilloso. Eran como las 4:30 de la tarde, yo pasé a una librería a engargolar mi libreto y percibo la presencia de alguien que se me acerca inmediatamente, volteo y lo que veo es la pistola por debajo de su chamarra", cuenta Sandarti.

Sandarti destaca que jamás había pasado por una situación así y también comparte que cuando tuvo la pistola frente a él lo que hizo fue levantar las manos y el tipo que lo amenazó le pidió que las bajara y no hiciera ruido, también que le entregara las llaves de su coche y la cartera. "Puso su pistola en mi costado y me dijo acompáñame, en ese momento me di cuenta de que la cosa posiblemente iba a poder ser peor", dijo.

Leer más: Héctor Sandarti, más fuerte que nunca en su regreso a la televisión

Acto seguiro, lo pusieron en la parte trasera de su carro y se percató de que había entre tres o cuatro personas adentro; arrancaron, no hubo golpes y luego lo movieron a otro vehículo. Le vendaron los ojos, lo amarraron y Héctor destaca también que siente que lo cofundieron con otra persona, pero pensó que su vida se acabaría en ese instante.

Luego se lo llevaron a una casa y lo acostaron en un catre, y horas más tarde le dijeron que sería liberado, lo que representó para él una pequeña gran esperanza de que esa pesadilla llegaría a su final. "Ya habló mi jefe conmigo, efectivamente como te dije no se logró negociar nada, así que te vamos a soltar" , le expresó uno de los sujetos que lo llevó hasta ese lugar.

Después haber dormido varias horas, llega el compadre, me despierta y me dice: 'Héctor ya llegaron por ti', cuando me ayuda a incorporarme y a ponerme los zapatos. Me incorporo y el compadre me dice: 'De verdad, tranquilo, estos cuates son muy violentos, los mismos que te raptaron te van a soltar, es gente muy agresiva, te van a insultar...".

Y esta fue una experiencia de la que antes nunca había hablado públicamente Sandarti, sino hasta ahora, pero señala que tras lo vivido nunca ha podido quitar esas imágenes de su mente. Afortunadamente ha podido superar poco a poco ese secuestro que vivió en el día que pensó sería el último de su existencia.

Foto de Instagram

Héctor Humberto Sánchez Duarte es el nombre completo del famoso conductor, quien también es actor y ha participado en telenovelas como Agujetas de color de rosa. Según Wikipedia, tenía 7 años de edad cuando dio muestra de su vocación artística y ya cantaba en reuniones familiares, grupos escolares y en 1976 ganó su primer concurso interescolar de canto.

En 1991, luego de representar a Guatemala en el festival Festibuga en Colombia y ganar el primer lugar, debuta como cantante con su disco Estamos vivos. Fantástico amor y Atínale al precio son los primeros programas en que aparece como conductor en México, y como actor se le ha visto en telenovelas como Agujetas de color de rosa, Rencor apasionado y Acapulco, cuerpo y alma.

Y en Televisa, años atrás ha destacado con su participación como conductor en programas como La Parodia, El juego de las estrellas, El día del taco, La hora pico y Hospital El Paisa. En días pasados Héctor recordó junto con Galilea Montijo aquella bonita época en la que trabajaron juntos en Vida Tv, al lado de otros conductores como Lilí Brillanti y la fallecida Dolores Salomón, "La Bodoquito".

En las stories de sus respectivas cuentas en Instagram, ambos evocaron con nostalgia la época en aquel show de Televisa, que se transmitía en el entonces Canal de las Estrellas. Galilea Montijo publicó unos videos junto a su entrañable amigo, para pedirle a sus seguidores que donaran al Teletón 2021, pero antes, los recuerdos llegaron a sus memorias.

Miren nada más que guapura nos acompaña", expresó la ex novia del futbolista del América Cuauhtémoc Blanco, a lo que Héctor Sandarti recordó el sketch "Dos niñas de cuidado" que realizaban en Vida TV, donde él interpretaba al conquistador "Max" y Galilea a "Martina".

Vida TV se transmitió desde el 30 de abril de 2001 al 20 de enero de 2006, bajo la producción de Alexis Núñez Oliva. Cuando este show matutino salió del aire, sus conductores originales ya habían abandonado el proyecto. Héctor Sandarti salió en el 2004 al tener otros proyectos profesionales. En octubre de 2005 Galilea se despidió de este programa, ya que en ese momento se integró a "Bailando por un sueño".

Una pareja que hizo "click" en la televisión

Galilea Montijo y Héctor Sandarti llegaron a ser una de las parejas más seguidas y queridas de la televisión mexicana, y se llevaban tan bien que incluso hubo quien supuso que entre ellos había algo más que una amistad, y sobre este punto, Sandarti habló con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Yo a Galilea, desde el principio hubo mucho cariño, mucha complicidad, pero no, a pesar de que reconozco que es una mujer extremadamente bella, nunca la vi con otros ojos que los de un amigo".

Leer más: Toño Mauri hace que Galilea Montijo y Andrea Legarreta lloren al escuchar su testimonio sobre Covid-19

Héctor anteriormente estuvo trabando en Telemundo, en el programa Un Nuevo Día, al lado de otros conductores como Adamari López, pero en mayo de 2020 repentinamente fue despedido sin explicación alguna, y ahora radica en Ciudad de México, donde ya tiene trabajo.