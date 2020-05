Héctor Sandarti revela su sentir, tras salida de Telemundo

El conductor de televisión y periodista Héctor Sandarti dejó de formar parte del programa de Telemundo Un Nuevo Día, repentinamente, y ello le tomó por sorpresa, ya que pensaba que se iba a "jubilar" en dicha empresa, dice él mismo.

A través de una transmisión en vivo, Héctor Sandarti, originario de Guatemela, cuenta a sus fans que le cayó como cubetazo con agua helada la noticia de su salida de Telemundo.

Me enteré un día antes de que ya no estaría en el programa. Me enteré de manera muy cordial y amable. No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo Un Nuevo Día”, cuenta Sandarti.

El pasado 21 de mayo a Sandarti le hicieron saber ejecutivos de Telemundo que, tras dos años de estar en Un Nuevo Día, ya no formaría parte del programa matutino.

En Un Nuevo Día, Héctor trabajaba al lado de Adamari López, Rashel Díaz y Stephanie Himonidis , y a ellos también les tomó por sorpresa enterarse que ya no trabajarían juntos.

Me vine para mi casa con la mayor angustia de hablarle a mi esposa y decirle que estaba fuera de Un Nuevo Día… Soy un hombre mayor, jefe de familia, tengo dependientes de mí. Para mí era un peso muy fuerte, sobre todo cuando uno es hombre se supone que es el proveedor”.

Y enfrentarse a la triste realidad de que se encontraba sin trabajo y fuera de Telemundo, fue algo bastante fuerte para él y confiesa en la transmisión en vivo que no hizo más que llorar por buen rato.

Comencé a llorar como bebé, manejaba y veía nublado, me controlé un poco, me he pasado llorando como niño durante los 35 minutos del recorrido de Telemundo a mi casa”.

Pero Sandarti es un hombre de fe y sabe que por algo suceden las cosas, de modo que seguramente Dios y la vida tienen preparado para él algo mejor, reitera.

Si el barco toma una dirección, pidieron que me bajara y me bajé, me voy agrade, me voy con la frente en alto, las manos limpias y el corazón lleno y repleto”.

Héctor Sandarti, un hombre inteligente y talentoso

Héctor Humberto Sánchez Duarte es originario de Guatemala (1968) y además de presentador de televisión es un actor, comediante y cantante.

Según Wikipedia, tenía 7 años de edad cuando dio muestra de su vocación artística y ya cantaba en reuniones familiares, grupos escolares y en 1976 ganó su primer concurso interescolar de canto.

En 1991, luego de representar a Guatemala en el festival Festibuga en Colombia y ganar el primer lugar, debuta como cantante con su disco Estamos vivos.

Fantástico amor y Atínale al precio son los primeros programas en que aparece como conductor en México, y como actor se le ha visto en telenovelas como Agujetas de color de rosa, Rencor apasionado y Acapulco, cuerpo y alma.

Y en Televisa, años atrás ha destacado con su participación como conductor en programas como La Parodia, La hora pico y Hospital El Paisa.

