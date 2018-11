Héctor Soberón desmiente a su ex esposa Michelle Vieth

En rueda de prensa para dar a conocer el documental que lanzará sobre su escándalo sexual, la actriz Michelle Vieth aseguró que Héctor Soberón obligó a la también actriz Grettell Valdez a abortar al hijo que ambos esperaban. Ante toda la polémica, el actor habló al respecto y aseguró que las acusaciones de su ex esposa son completamente falsas.

Héctor Soberón, a través de un video que su mostrado en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, resaltó que lo dicho por su ex Michelle Vieth solo son calumnias en su contra. "Yo he evitado hablar, responder o aclarar por respeto a no enlodar o denigrar la imagen de una mujer que en su momento fue mi pareja".

Lo peor es que después de tanto tiempo sigue reviviendo algo que, según ella, le hizo mucho daño y de lo cual ha dicho en muchas ocasiones que no hablará del tema, y aun así sigue haciéndolo.

El actor Héctor Soberón insistió en que Michelle Vieth miente y que los datos que ha dado tienen imprecisiones, además, aprovechó para defender a Grettell Valdez con quien estuvo comprometido. “En este momento, está involucrando a una persona del medio que ya tiene una vida hecha y sin ninguna prueba, obvio es mentira lo que ella está afirmando, y me da lástima que haya dañado así a dicha persona cuando ella sabe muy bien lo que significa la invasión a la privacidad, y la verdad no sé por qué lo hizo.

Héctor Soberón confesó que durante estos últimos 15 años ha sido amenazado, señalado y juzgado por la opinión pública, quienes al igual que Michelle Vieth lo han acusado de difundir el video íntimo de la actriz.

He callado y no me importó quedarme sin trabajo, que me vetaran en las televisoras, ser rechazado y discriminado, empezando de cero por algo que bien sabe que no soy culpable.

"He aguantado que se pisoteara mi reputación y mi dignidad, he aguantado el bullying entre amigos y compañeros de trabajo y no me importa lo tan desagradable ser humano que me quiera mostrar porque sé que no soy así. Pueden seguir diciendo e inventando lo que gusten, no voy a caer en su juego ni me voy a rebajar”, argumentó el actor.