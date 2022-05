Héctor Suárez Gomís agrede físicamente a Vicente Serrano por criticarlo en redes sociales

México.- A través de sus redes sociales, el periodista Vicente Serrano denunció que el actor Héctor Suárez Gomís lo agredió físicamente luego de encontrarse por casualidad en un café ubicado dentro de la plaza Artz en el Pedregal, en CDMX.

Según informó Vicente, a través de un video que publicó en su perfil de Twitter, el actor rompió sus lentes y lo amenazó con "romperle su madre". "No tengas miedo y di todo lo que me has dicho", exhortó el periodista al actor, aunque éste hizo caso omiso.

En el breve video que compartió Vicente Serrano en sus redes sociales se puede apreciar a Héctor sentado en una mesa cercana a él, en un principio intenta ignorarlo, pero luego externa su molestia ante la situación. En este también sostienen una breve discusión y muestra los daños que ocasionó al agredirlo físicamente.

"¿No dijiste que me ibas a romper la madre?", cuestiona el periodista, a lo que Héctor Suárez Gomís responde: "La verdad, wey, ¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuanto tienes un micrófono".

Casi al terminar el video, el actor reconoce haber roto los lentes del periodista, mismos que muestra en su mesa completamente destrozados y explica: "Tal y como a ti se te da tu pinch* gana meterte conmigo en las redes sociales".

El actor iba acompañado de una mujer de la que no se ha revelado su identidad, quien tampoco hace ningún tipo de intervención durante el video. Encargados del café también están presentes al lado del periodista, aunque se desconoce qué acciones tomaron ante la situación.

