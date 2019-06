Héctor Suárez Gomis comparte divertida anécdota sobre su papá

Héctor Suárez Gomis dio a conocer en sus redes sociales que su padre Héctor Suárez padecía cáncer de vejiga desde el 2015. En un amplio texto explicó el estado de salud de su progenitor para evitar especulaciones al respecto. El querido actor lucha también contra esta enfermedad con el humor que lo caracteriza.

En sus Instagram Stories Héctor Suárez Gomis contó una divertida anécdota desde el hospital. Luego de una intervención quirúrgica esta tarde, Héctor Suárez usó el hecho de tener una sonda en su uretra, para convencer al doctor que lo dejara comer unas donas.

Mientras seguía anestesiado Héctor Suárez miraba a todos como caníbales con lanza, rostros pintados y toda la cosa. Tras recuperarse de la operación el actor tuvo un peculiar antojo; su hijo contó en sus Stories de Instagram:

Léase con la voz ronca de Héctor Suárez..."Doctor no sabe las ganas que tengo de comerme unas donas. ¿A usted no se le antojan unas? le pido a mi hijo que compre que compre para todos. Ya sé, ya sé que el cáncer se alimenta del azúcar, pero como muy pronto me van a quitar la vejiga y la próstata, no creo que unas donas vayan a hacer la diferencia.

Además es imposible que el tumor deje la vejiga para irse a chingar otros órganos porque no tiene por dónde pasar, ¿hay un pinche tubo que le esta impidiendo el pasar!

"El Pelón" Gomis comentó que todas las personas que anteriormente tenían cara de caníbales, ahora estaban comiendo donas gracias al poder de convencimiento del paciente de la sonda en la uretra (su papá Héctor Suárez).

Te comparto el relato completo de Héctor Suárez Gomis: