Héctor Suárez Gomís comparte una de tantas conversaciones con su papá

A través de sus redes sociales Héctor Suárez Gomís ha estado compartiendo cómo vive su duelo ante la muerte de su padre Héctor Suárez. Recientemente en su feed de Instagram compartió una de tantas conversaciones que tuvo con su progenitor y que hoy en día al leerlas, le dan un poco de paz y consuelo a su alma.

"Hola papi, hoy finalmente tuve el valor de abrir unos minutos nuestro chat de WhatsApp. Leerte me tranquilizó. ¿Sabes? Muchas veces cuando estaba triste, cuando me sentía solo o cuando mi corazón necesitaba sentirse amado te escribía o te llamaba porque siempre había un 'te amo'".

Y un 'te amo' tuyo hacía desaparecer cualquier huracán que existiera en mi vida.

En la conversación entre padre e hijo, se puede leer estás amorosas palabras de Héctor Suárez a su primogénito:

Qué tengas un día pleno y hermoso hijito, ojalá que te sientas mejor mi amor, que la luz y la energía del universo te acompañen, te amo.

En la descripción en su post en Instagram, el comediante Héctor Suárez Gomís recalcó extrañar escribirle a su padre en su chat todos los días. "Extraño los corazones, las flores y los besos que siempre acompañaban lo que me escribías, extraño que nos platiquemos cómo había estado nuestro día, los memes que me mandabas y también extraño cuando por equivocación a cada rato me escribías a mí lo que querías escribirles a otras personas".

¡Hoy recordé que siempre que te llamaba por Facetime lo único que veía era tu oreja! Cuando te explicaba que Facetime era para vernos las caras siempre me contestabas: '¿no te da ternura lo pendejo y analfabeta de la tecnología que es tu papá?'

"Y sí, cuando te veía escribir lentamente con tu dedo índice durante diez minutos un mensaje de dos renglones, claro que me dabas ternura. Además de tu olor, hoy extraño tu voz, sé que puedo oírla en tus películas, tus programas y tus videos de YouTube, pero no me habla a mí. Extraño tu voz cuando platicábamos".

Han pasado ya dos semanas de la muerte del querido Héctor Suárez, considerado el padre de la sátira en la televisión mexicana. "Han pasado más de dos semanas y tu olor y tu voz me hacen mucha falta, no me quiero ni imaginar lo que voy a sentir el día que extrañe tocarte la mano y sentir tus abrazos, cuando me suceda, te lo haré saber. ¡Gracias por ser mi papá!", mencionó Héctor Suárez Gomís al final de su publicación.

