Héctor Suárez Gomís reconoce que sufre terrible trastorno

Héctor Suárez Gomís ha revelado una noticia que muchos no esperaban. En meses pasados, la periodista Shanik Berman escribió un artículo refiriéndose al comediante como una persona con “problemas mentales. Por el desorden psicológico que tiene, no puede convivir con la gente y mucho menos con una pareja”.

Sin embargo, Suárez Gomís reconoció tener un nivel de autismo al cual se le conoce como síndrome de Asperger. Así lo informó el diario Basta!

Esta discapacidad parte de un conjunto de características mentales en donde la persona que la padece presenta dificultades, de gravedad variable, en la interacción social y comunicación, así como en las actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas.

“Yo soy un Asperger funcional, pero sí, claro que me cuesta relacionarme con el mundo y este problema viene del autismo. Generalmente tienes un IQ elevado, una memoria fuera de lo normal.

Así empieza mi lunes... ¿El suyo? Una publicación compartida por Héctor Suárez Gomís (@pelongomis) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 7:31 PDT

Hay una serie que sale en ABC y justo lo que veo en ella es como yo vivo, la primera vez que la vi lloré porque por fin hay alguien que puede transmitir lo que las personas que tenemos esta discapacidad vivimos.

Yo enfrente de mi tengo una pantalla y veo las cosas muy distintas, yo me puedo relacionar en los teléfonos y en las compus súper bien, pero físicamente me cuesta y mucho”, comentó.

Pablo feliz en su fiesta... Un Capitán América con la cara pintada de jaguar. Y yo; un papá absolutamente enamorado de su hijo... De eso voy disfrazado TODOS LOS DÍAS. ¡Gracias por ser mi hijo! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Héctor Suárez Gomís (@pelongomis) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 3:20 PDT

Este problema que afecta algunos puntos de su vida social pero no su talento fue descubierto por el actor desde hace tres años. Situación que siempre ha mantenido en privado, fuera de la polémica.

Con gran actitud grabando desde las 7:00 AM ¡MUY PADRES! Una publicación compartida por Héctor Suárez Gomís (@pelongomis) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 9:26 PDT

“Cuando era chavo, como de 18 años, no me gustaba ir a los antros y pues iba porque todos iban, pero ya entendí muchas cosas, mis parejas por ejemplo han pensado que he sido egoísta por no hacer lo que ellas quieren, me gusta mi espacio y al igual que ellas pensé que era un asco de persona, pero ya entendí que no, que simplemente vivo encerrado en un mundo y para las personas que quieran estar cerca de mí, tienen que adaptarse a mi manera de vivir” dijo.