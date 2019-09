Héctor Suárez habla tras su operación para erradicar el cáncer

Héctor Suárez, uno de los comediantes más querido de México, ofreció una conferencia de prensa donde habló por primera vez de su lucha contra el cáncer de vejiga que le fue diagnosticado en 2015. "No le tengo miedo a la muerte, me puedo ir en el momento que sea, pero lo que si me da pena es tener que dejar a mi nena de 8 años, al de 21, así como a todos mis hijos".

El pasado lunes Héctor Suárez fue sometido a una operación para extirparle la vejiga y la próstata, como una medida para tratar de erradicar el cáncer de vejiga. El comediante comentó que dicha operación la tenía programada desde hace un año, pero la había pospuesto poque sentía que no estaba listo.

“Me habían dicho que necesitaban operar lo más pronto posible, así que llegué a mi casa a orar y meditar, así como hablar con mi cuerpo y pedirle perdón”. Reconoció que durante 25 años le dio una mala vida a su cuerpo. “Fueron 25 años terribles de trabajo y alcoholismo, esto tenía que ser”.

Héctor Suárez pidió perdón a su vejiga por el daño que le ocasionó. "Perdón a mi vejiga, 'perdóname mi amor, me descuidé, te traté mal, discúlpame’, lo hice con mi vejiga, con mi colón, con todo, y ese colón y esa vejiga ya unidas, se despegaron y la operación que iba a durar 6 o 7 horas, entró el doctor y en 2 horas 20 sacó los órganos limpios y ahí se quedó mi colon, entonces todos podemos orar”.

Agradeció a la Asociación Nacional de Actores, quienes lo apoyaron económicamente durante su batalla contra el cáncer. “Dios bendiga a mi sindicato, porque sin ellos, yo creo que me hubiera muerto”.

Asimismo agradecido y conmovido por esta nueva oportunidad que le ha dado la vida, Héctor Suárez se mostró emocionado de tener la oportunidad de ver correr a su hija de ocho años, además de agradecer el apoyo y cariño de su esposa y sus otros hijos.