Héctor Suárez y aquella cachetada con guante blanco que le dio a su hijo Héctor Suárez Gomís

Hace cuatro meses el querido y respetado comediante mexicano Héctor Suárez, murió a consecuencia de un paro cardiorespiratorio, "un paro del corazón nada más, posiblemente esto fue productor, no lo sé, del desgaste del cáncer que tuvo, él estaba bien, definitivamente estaba bien, quiero que quede muy claro, estaba bien", contó en junio pasado su hermano Gustavo Suárez. En sus redes sociales Héctor Suárez Gomís ha compartido varios recuerdos de su padre.

El también comediante y actor Héctor Suárez Gomís, ha manifestado en sus redes sociales lo que su padre Héctor Suárez representó para su vida. Recordemos que en 2015 el fallecido ícono de la sátira en el cine y la televisión mexicana, participó en el show "El Roast" de Comedy Central, donde puso en su lugar a su hijo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Héctor Suárez le pegó a su hijo...pero con la verdad

En aquel programa varios invitados como Anabel Ferreira, Martha Figueroa y hasta el mismo Héctor Suárez Gomís, trataron de "rostizar" a Héctor Suárez. El comediante fue llamado drogadicto, rabo verde, golpeador de mujeres y más. Tras la participación de cada uno de los invitados, llegó el turno del también actor.

Héctor Suárez respondió a cada uno de los "roast" de los invitados, pero el más esperado era el de su hijo Héctor Suárez Gomís. Sin rodeos el fallecido comediante le dijo a su hijo: "le has rascado mucho los huevos al tigre desde hace cuatro años, llevas más de cuatro años diciendo que yo te pegué de niño, hoy si te voy a pegar...pero con la palabra y la verdad".

Héctor Suárez Gomís compartió esta foto de su padre, a cuatro meses de su muerte. Foto: Instagram @pelongomis

El actor Héctor Suárez manifestó que a su hijo Héctor Suárez Gomís, no le importaba pisotear y manchar su honor con una serie de mentiras, con tal de hacer reír al público en la puesta en escena que tenía en ese entonces ("El Pelón en sus tiempos del cólera").

Tú, está y todas las noches, con tal de hacer reír al público, te has valido de una infame mentira, como que soy pedofilo, que ando con niñas o que me casé con la mejor amiga de tu hermana, tú bien sabes que eso es una infamia, una mentira, lo sabes y te consta, sin embargo, lo explotas para hacer reír sin importarte mi honor y que soy tu padre.

Tras mencionar que era un padre tierno y amoroso con todos sus hijos, Héctor Suárez le dijo a Héctor Suárez Gomís: "aprenda mi amor hacer reír con la verdad, a mano limpia, no evidenciando más a tu madre y a mí. Esta noche me han llamado borracho, mal marido, divo insoportable, violento, golpeador de mujeres, adicto a las drogas, mamón y rabo verde...bien amigos, ese Héctor Suárez al que ustedes se han referido de manera tan prolija esta noche, ya no está conmigo, ya no existe".

El comediante reconoció que tuvo una época muy oscura en su vida y abusó del amor de sus seres queridos. Héctor Suárez abrió su corazón: "si, es verdad, en una época de mi vida me desarmonice con las mañanas, con los amaneceres, con la noche, con la luz, con la naturaleza, con el cielo, pero lo más grave, me desarmonice con Dios, vivía sin estar vivo, abusé del amor de mis seres queridos, no creo que haya un infierno más real, que abusar del amor de quien te quiere y no darte cuenta por tu enfermedad".

El padre de Héctor Suárez Gomís expresó: "ahora me quiero, me amo y me respeto, el antiguo Héctor ya no existe más". El actor resaltó que en ese momento era el ser más feliz del mundo: "quise tener una mujer buena, inteligente, tierna y abnegada y tuve a Pepita, gracias mi amor Pepita por esos 30 años juntos, gracias por ayudarme, gracias por apoyarme".

Posteriormente manifestó: "me quedé tan solo y quise curarme esa soledad y volver a ser feliz y llegó Zara, una mujer maravillosa, mi nueva compañera, madre ejemplar, que me dio también dos hijos...gracias Dios mio por tanto amor".