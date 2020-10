Héctor Suárez y su fascinante fotografía inédita junto a su ex esposa Pepita Gomís

El mundo del espectáculo se visitó de luto en junio pasado ante la lamentable muerte del ícono de la sátira en el cine y en la televisión mexicana: Héctor Suárez. Su humor era único y no tenía "pelos en la lengua" (como coloquialmente se dice) para decir las cosas. El comediante murió a consecuencia de un paro cardiorespiratorio, "un paro del corazón nada más, posiblemente esto fue productor, no lo sé, del desgaste del cáncer que tuvo, él estaba bien, definitivamente estaba bien, quiero que quede muy claro, estaba bien", declaró su hermano Gustavo Suárez ante los medios de comunicación.

El hijo de Héctor Suárez, Héctor Suárez Gomís, se encarga de mantener vivo el recuerdo de su padre mediante anécdotas y vivencias. En su cuenta de Instagram ha estado compartiendo varias fotografías del fallecido comediante y en cada uno de estos post, un relato que explica el porqué era un gran padre, amigo, esposo, comediante y sobre todo, un gran ser humano.

"El Pelón" Gomís publicó en su feed de Instagram una fascinante fotografía inédita de su papá Héctor Suárez, junto a su entonces esposa Pepita Gomís: "hoy pasé toda la tarde en casa de mi mamá y tuvimos un viaje al pasado, viendo muchísimas fotos. Mi mamá y mi papá en los 70 ❤️❤️❤️".

Héctor Suárez y Pepita Gomís estuvieron juntos por 30 años. Foto: Instagram @pelongomis

El también comediante causó mucha nostalgia entre sus miles de seguidores al compartir esta inédita foto de sus padres. "El gran don Héctor Suárez, como recuerdo cuando era un niño y veía '¿Que nos pasa?' Vaya que fue parte de mi niñez este gran hombre", "amo tu forma de mantener presente a tu pa ❤️", "muy bellos los dos", "irreconocibles, pero muy felices", "que guapísima la señora, muy hermosa, con todo respeto tu papi se saco la lotería", "inolvidable matrimonio, Pepita bellísima", "recordar es volver a vivir, hoy mi mamá cumple 8 años que se fue y aún duele", "que hermosa tu mami y que risa tan viva la de don Héctor", son algunos de los comentarios en la foto inédita de su papá.

Así era Héctor Suárez como papá

Anteriormente Héctor Suárer Gomís compartió una anécdota para mostrarle a todos sus seguidores, el padre que llegó a ser el fallecido comediante mexicano. "Papá, voy a compartir una anécdota para que la gente sepa cómo eras con tus hijos". Su historia se remonta a finales de los años '70. "Es 1979 y en mi mente existe solo una cosa: ir al Camp Flying Eagle (me mandaron por primera vez a Michigan en 1977). La tradición en la casa a partir del verano del '77, era que si yo sacaba buenas calificaciones, me mandarían casi todo el verano a un camp que estaba en Mancelona, Michigan".

"Cuando entregué la boleta de calificaciones del mes de marzo, mi papá me dijo: '¡otra vez te irás a tu camp, campeón!' Se fue de gira dos meses y cuando regresó, me enseñó un fajo de dólares y dijo que eran pagar mi viaje. El Camp Flying Eagle es uno de los lugares más importantes de vida ¡En total fui 7 veces! Viajar yo solo desde los 8 años a un país en el que no se hablaba mi idioma, me hizo independiente, fuerte y crecí con mucha seguridad".

Contó que a sus 18 años, en una plática profunda y dura en la que su papá tenía que darle una gran lección de humildad, le confesó lo que en realidad había hecho en 1979 para no fallarle y mandarlo a su campamento. El señor Héctor Suárez estaba pasando por una etapa de 'vacas flacas' y para cumplir su palabra, se fue durante más de dos meses a trabajar de incógnito como payaso en un circo.