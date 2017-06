Héctor Zamorano cumplió y vive de su sueño: ¡La música!

Aquí tenemos otro ejemplo de que la Primera Generación, es sinónimo de sueños cumplidos.

Héctor Zamorano recuerda aquel momento cuando el público enloqueció ante la interpretación de Myriam con el tema Mudanzas. Al ver esto, el cantante dijo “yo quiero vivir ese momento, yo a eso vine” , recordó en una charla con EL DEBATE.

@hectorzamorano ⚡️#laprimeranuncaseolvida Una publicación compartida de Primera Generación (@primeragene) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 3:57 PDT

Héctor ya había sido expulsado del reality show musical. Semanas después se llevó a cabo un concierto de ex alumnos. Héctor cantó Todo a pulmón. La respuesta del público fue sensacional. Héctor había tenido su gran momento en el escenario. Su sueño se había cumplido.

“Me toca cantar el tema y veo la reacción de la gente, veo como se ponen de pie, veo como me aplauden, veo como se entregan, en ese momento dije: ‘a esto vine, esto es lo mío’; me tocó vivirlo, sentirlo y esa entrega del público es un momento que jamás voy a olvidar y me lo voy a llevar el resto de mi vida en mi corazón”.

Héctor Zamorano junto a sus amigos de la Primera Generación, volverán a crear magia musical en los escenarios, con un reencuentro que parecía casi imposible (por lo ocupado de las agendas de cada uno).

El 24 de agosto se llevará el primer concierto de este reencuentro de la Primera Generación en el Auditorio Nacional.

@hectorzamorano te invita a comprar tus boletos en @ticketmaster_mx para ir a ver a la primera generación en el @auditoriomx Una publicación compartida de Primera Generación (@primeragene) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 3:10 PDT

“Nosotros siempre estamos en contacto, algunas veces nos vemos, nos mandamos mensajes, nos hacemos una llamada, públicamente volvernos a reunir y sobre todo arriba de un escenario y cantando, claro que me emociona, ya tengo muchas ganas de allá arriba del escenario con mis compañeros”.

Así mismo, el joven cantante resaltó en letras mayúsculas:

“Hace 15 años hicimos magia, hubo un click increíble con todo el público que nos acogió en sus corazones, creo que el 24 de agosto no será la excepción y regresará esa magia que solo se da cuando estamos juntos, eso es lo que le espera a la gente, esa magia que nos enamoró hace 15 años”.

Foto: Cortesía

Héctor a lo largo de todos estos años, ha estado muy de cerca de la música. Actualmente se desempeña como Director Musical de una conocida marca bares y restaurantes que hay en todo el país, donde tiene el poder en sus manos de reclutar a nuevos talentos.

“Me han dado esa confianza de reclutar, de dirigir y de encaminar a talentos nuevos que se están iniciando en el escenario, y estamos haciendo también una revolución, ya que queremos que se quite ese estigma de “el cantante de bar” y en realidad que se haga un show de verdad aunque sea un bar, pero que se haga un show de calidad, no un cantante de bar más como mucha gente piensa y los ve así”.

Héctor recuerda que hace 15 años era un chavo normal que iba a la universidad, que trabaja como animador en un bar: “mi vida normal, el gimnasio, los amigos, el antro”, expresó.

Acompaño a un amigo al casting para la Primera Generación que se llevaba a cabo en el puerto de Veracruz. Héctor no iba para participar en el casting, pero el destino le tenía una sorpresa.

“Yo no iba a ir a ese casting, yo iba acompañando a un amigo, entro hago al casting y al mes me hablan para decirme que quede, me dicen eso un viernes y el lunes me voy a la ciudad de México y de ahí para acá, se escribió la historia que toda la gente conoce”.

Foto: Instagram @hectorzamorano

“Me dio un giro de 180 grados, he viajado, he cantado en diferentes escenarios, grandes y pequeños, he tenido altibajos, he conocido mucha gente, muchas enseñanzas, muchas lecciones de vida, me cambio la vida por completo”.

Héctor Zamorano se despidió sino antes agradecer por ese amor y cariño puro del público en estos más de 10 años.

Foto: Instagram @hectorzamorano

“Muchísimas gracias por el apoyo después de 15 años seguirnos apoyando es increíble, no tenemos como agradecer ese cariño más que dando todo en el escenario, iniciando esta gira el 24 de agosto en el Auditorio Nacional, esperemos llegar a cada rincón de este hermoso país para que podamos decir a todo ese público a la cara, gracias porque Primera Generación no solo somos nosotros, es toda esa gente que estuvo con nosotros desde hace 15 años”.