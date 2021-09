Helena Rojo prefiere envejecer con dignidad que tasajearse

Helena Rojo de 77 años de edad sigue siendo esa mujer con mucho porte y elegancia, pues lo ha demostrado tanto en las telenovelas como en las entrevistas, pero lo que llama la atención es que como luce su rostro.

Y es que en una entrevista ella aseguró que el tiempo no pasa en vano, pero que prefiere quedarse como está a hacerse arreglitos como otras famosas, pues según ella parecen otras.

Pues mira me da miedo y he tenido personas cercanas, donde verdaderamente les ha cambiado la cara y luego al año otra vez están igual, no le veo el caso a estarte tasajeando", dice la actriz mexicana.

Otra de las cosas por las que esta mujer es considerada una verdadera diva es porque siempre ha tratado de evitar los escándalos, pues ella solo quiere que hablen de su carrera.

Por si fuera poco cada que se le ve en un proyecto sus fans siempre se emocionan debido a que se entrega por completo a sus personajes de mujer empoderada.

"Eres fantástica su talentos, belleza, cariñoencantan sus fans", "Me encato ver a esta entrevista, es una señora que entrego su vida a los personajes, "Luciana Duval" en el "Privilegio de Ama", le escriben a la famosa.

Cabe mencionar que Helena Rojo tiene un talento muy especial y es el hablar con la mirada con la cual entretiene a su amado público.