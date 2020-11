Henry Cavill confiesa qué profesión tendría de no haber sido actor

México. Henry Cavill, quien logró fama mundial como tal al hacer a Superman en cine, confiesa en Instagram que de no haber alcanzado sus sueños de ser actor, se hubiese convertido en Marine. Formar parte del ejército británico es algo que contempló en alguna etapa de su vida, pero le sonrió el éxito por otro lado.

Henry Cavill, quien comenzó su carrera como actor de manera profesional al participar en la película Laguna, en 2001, siempre tuvo en mente un llamado "plan B" para llevar a cabo, en caso de que no le fuera bien por el camino de la actuación. Se habría convertido en Marine, lo revela. Ahora triunfa con su actuación en Enola Olmes, serie de Netflix

Aprovechando el 365 cumpleaños de los Royal Marine Corps, Henry Cavill se ha puesto la camiseta del cuerpo militar británico y felicita a todos los marios en sus redes sociales, además expresa su admiración por el cuerpo, y cuenta también que uno hermano suyo pertenece al grupo.

¡Feliz cumpleaños al Royal Marines Corps!. Algunos de vosotros ya sabéis que uno de mis hermanos es un Royal Marine. Por lo tanto, he tenido una especie de relación con ellos durante mucho tiempo".

También es lo que probablemente estaría haciendo si la industria del cine no me hubiera atrapado primero. Ambas cosas me llevaron a convertirme en Embajadora de la organización benéfica Royal Marines hace bastantes años. Un embajador del que estoy enormemente orgulloso".

A Henry Cavill lo sorprendió el éxito en su carrera como actor, porque luego de trabajar en Laguna, hizo papeles secundarios en varias producciones británicas como The Count of Monte Cristo (2002), Tristan & Isolde (2006) y Stardust (2007), luego, entre 2007 y 2010 logra reconocimiento al actuar en la serie The Tudors.

La fama mundial le llega a Henry tras personificar a Superman en el Universo extendido de DC, protagonizando Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017), y luego, en 2018, trabaja con Tom Cruise en Mission Imposible, un éxito mundial en taquilla.

Henry es un actor que ya está en los ojos del mundo y de los productores también, por eso en 2019 empezó a protagonizar la serie The Witcher con el personaje de Geralt of Rivia, actuación que le valió elogios de la crítica, y también dio vida a Sherlock Holmes en el filme Enola Holmes (2020), otra producción de Netflix.

Henry Cavill triunfa con Enola Holmes

Henry Cavill ha tenido buena aceptación con su reciente trabajo en Enola Holmes, donde da vida a un nuevo Sherlock Holmes, hermano del personaje principal Enola interpretado por Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things. Es en la plataforma de Netflix donde se encuentra tal proyecto.

Y curiosamente, las redes sociales 'reclaman' que en las escenas de Henry Cavill como Sherlock Holmes en la película roba la atención de la trama por completo, haciendo que los usuarios se centren en su belleza.

En la trama se cuentan las aventuras de Enola Holmes, hermana mejor del detective Sherlock Holmes y Mycroft Holmes, cuando descubre que su madre está desaparecida y se propone encontrarla; para ello pondrá en práctica las habilidades de los conocidos hermanos Holmes.