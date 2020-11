Henry Cavill habla sobre las grabaciones de The Witcher en medio de la pandemia

Estados Unidos.- Tras un largo tiempo de retrasos por la pandemia mundial por Covid-19, la serie The Witcher regresa a las grabaciones para completar la esperada segunda temporada de la historia, que en su primera temporada dejó fascinados a todos sus fanáticos.

Para la segunda temporada de la serie de Netflix regresa Henry Cavill como protagonista y tendremos a nuevas caras como la de Kristofer Hivju, como Nivellen, y el especial regreso de Anya Chalotra en el papel de Yennefer de Vengerberg.

Este martes el protagonista de la serie publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que describe la actual situación y la razón por la cual abandona el rodaje de la segunda temporada en Yorkshire, condado histórico ubicado al norte de Inglaterra.

Inglaterra regresa a Lockdown el jueves, así que es hora de que me marche de Yorkshire y el extraordinario norte y me dirija al sur para continuar filmando en el estudio. Gracias por recibirnos a todos en la temporada 2 de The Witcher. Ojalá vuelva pronto a sus colinas, valles y páramos. Manténganse fuertes y a salvo, mis amigos", reveló Cavill.

Aunque continuarán las grabaciones en el estudio, ubicado al sur de la nación, las demás estrellas se vieron obligadas a dejar el lugar después de que el mandatario Boris Johnson anunció mediante un comunicado que el Reino Unido regresará a cuarentena estricta a partir del jueves y hasta el 02 de diciembre.

Si bien, ya se dieron a conocer las primeras imágenes de cómo lucirá Henry Cavill en la armadura de Geralt para la nueva temporada y un poco de la trama que seguirá el proyecto, hasta ahora se desconoce una fecha exacta de lanzamiento, la idea es que esté lista para el primer trimestre del 2021, para continuar con la tercera temporada.

Recordemos que durante el último fin de semana de octubre, Netflix, a través de sus redes sociales oficiales, compartió un video de imágenes de la serie con motivo de la celebración de Halloween, y aunque fue bien recibido, no fue lo que sus fanáticos esperaban y terminaron decepcionados, ya que imaginaron un adelanto de la segunda parte de la historia.

Cabe señalar que la primera temporada de The Witcher ha arrasado la plataforma de Netflix y la segunda temporada se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus, pero el pasado 05 de octubre se mostró el adelanto con las fotos de Henry Cavill con armadura y el medallón de Geralt causando gran furor en las redes sociales.

El actor también compartió las fotos en su cuenta de Instagrama con las palabras: 'It may turn out,' said the white-haired man a moment later, 'that their comrades or cronies may ask what befell these evil men. Tell them the Wolf bit them. The White Wolf. And add that they should keep glancing over their shoulders. One day they'll look back and see the Wolf."

"Puede resultar", dijo el hombre de pelo blanco un momento después, "de que sus camaradas o compañeros pregunten qué les sucedió a estos hombres malvados. Diles que el Lobo los mordió. El lobo blanco. Y agreguen que deben de seguir mirando por encima del hombro. Un día mirarán hacia atrás y verán al Lobo", en español.

Las series están basadas en libros de los mejores vendidos de fantasía y describen como un cuento épico y familiar que sigue la historia de tres individuos del vasto mundo de El Continente, donde humanos, elfos, hechiceros, nomos y monstruos batallan para sobrevivir, donde el bien y el mal no es fácilmente encontrado, los cuales fueron escritos por Andrzej Sapkowski.