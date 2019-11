Henry Cavill no fue James Bond por tener sobrepeso

El actor británico Henry Cavill, quien ha participado en películas como La liga de la justicia y Batman v Superman: Dawn of Justice, hizo pruebas para hacer en cine el personaje de James Bond, sin embargo, no lo consiguió porque estába pasado de peso, cuenta él.

En entrevista con la revista Men’s Health, Henry Cavill platica que audicionó para el personaje citado y el día en que acudió a su prueba, cubriero su cuerpo con una toalla y debía salir del baño. Así lo grabaron.

Martin Campbell, el director, dijo que parecía un poco gordito. No sabía si entrenar o hacer dieta. Y me alegro de que Martin haya dicho algo, porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar”, relató.