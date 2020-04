Henry Cavill protagonizará película de la saga de Sherlock Holmes

El actor Henry Cavill, originario de Jersey, Islas del Canaly cuyo nombre real es Henry William Dalgliesh Cavill, actuará al lado de Millie Bobby Brown en un proyecto para Netflix.

Henry Cavill y Millie Bobby Brown actuarán en una nueva película basada en la historia de Enola, la hermana menor del virtuoso investigador Sherlock Holmes.

De acuerdo a reporte de Netflix, la adolescente, que será interpretada por la estrella de "Stranger Things", usará sus habilidades de investigación para encontrar a su madre en el Londres del siglo XIX.

Henry Cavill, por su parte, dará vida al propio Sherlock Holmes. En dicha producción también actuarán Helena Bonham Carter, Sam Claflin, Adeel Akhtar, Fiona Shaw, entre otros.

Por el momento es todo lo que se ha informado sobre el proyecto del que darán más información en los próximos días, se informa en distintos portales de noticias.

De acuerdo a información en Wikipedia, Henry en alguna entrevista confesó que de no ser actor, posiblemente se hubiera inscrito al ejército, ya que siempre le ha llamado la atención.

Henry debutó en el cine en la película Laguna (2001), dirigida por Dennis Berry y , donde interpretó uno de los papeles protagónicos.

En 2002 actuó en The Count of Monte Cristo, una adaptación de la novela de Alexandre Dumas, dirigido por Kevin Reynolds y luego logró papeles menores en las series The Inspector Lynley Mysteries (2002), Midsomer Murders (2003) y la película para la televisión Goodbye Mr. Chips (2002).

