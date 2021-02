Hermana de Chiquis Rivera muestra celulitis para que ya no se burlen de la cantante

Quien está harta de que critiquen a su hermana mayor Chiquis Rivera de 35 años todo el tiempo por su cuerpo es Jacqueline Melina Marín Rivera de 32, pues no soporta las ofensas que le lanzan a la cantante después de que un paparazzi le tomó fotos en traje de baño cuando se encontraba en las playas de Tulum, es por eso que decidió apoyarla con un video.

Resulta que Jacqie Rivera como usualmente la conocen en redes sociales decidió subir un video de como se ve con faja, pero antes de ponérsela se dejó ver con una toalla que solo cubría parte de su cintura, por lo que parte de su abdomen quedó al descubierto mostrando las celulitis que le dejó su último embarazo y dejando en claro que todas las mujeres son bellas con imperfecciones.

Y es que en varias ocasiones Chiquis Rivera ha sido criticada por supuestamente usar el Photo shop, por lo cual su hermana decidió mostrarse sin ningún tapujo y lejos de que los internautas la atacaran le hicieron saber que es una mujer demasiado bella, además aprovecharon una vez más el momento para decirle que es idéntica a su madre Jenni Rivera.

"¡¡Eres tan lindo Jackie!! Me gusta tu personalidad jovial y alegre", "Eres tan hermosa como tu madre, te pareces mucho", "Qué tamaño es ese. Quiero encontrar uno que funcione y me quede", "¡Eres tan bonita y talentosa Jacquie! Me hiciste llorar con tu interpretación de Titanium. Lágrimas corriendo y todo!!!", "@jacqierivera te hace lucir genial ¿comienza a rodar hacia el final del día?", le escribieron.

Para quienes no lo saben Jacqie Rivera es la única de la dinastía Rivera que se ha convertido en madre, por lo que tuvo la dicha de ser abuela y conocer su sangre, por lo que muchas veces le han dicho a la también influencer que es una mujer afortunada, además siempre se ha mostrado alejada de los escándalos contrarios a sus hermanos.

Pero eso no es todo Jacqie Rivera tiene un talento que pocos conocían pues al igual que su madre canta de una manera maravillosa y lo ha demostrado en varias ocasiones en redes sociales donde realiza varios covers exitosos, algunos de ellos han sido Titanium y Amor Eterno entre otros, temas que le han dado mucha fama a la joven madre.

Aunque como era de esperarse los haters hacen de las suyas y la comparan con Chiquis Rivera, diciendo en varias ocasiones que ella canta mucho mejor que su hermana mayor Chiquis Rivera, por lo que la polémica en sus videos musicales siempre están a la orden del día, pero Jacqie Rivera prefiere dejarlos por un lado, pues no le interesan.

Otra de las cosas por las que Jacqie Rivera es muy querida por sus fans es por ser una mujer transparente, pues a la chica le fascina demasiado ser muy honesta con sus más de un millón de seguidores quienes esperan que la chica realice una carrera musical como la de Chiquis Rivera, aunque les gustaría que fuera del género pop pues le va muy bien con el color de voz que se carga además de la imagen que proyecta ante las cámaras.

Cabe mencionar que Jacqie Rivera tiene un gran sentido por la moda, pues varias veces se le ha visto con outfits muy modernos con los cuales deja a más de uno con la boca abierta debido a que se miraba muy bien la bella mujer quien también es amante de los tatuajes desde muy joven.