Hermana de Julián Gil explota por la fiesta de cumpleaños de Matías

Marjorie de Sousa mostró en sus redes sociales la gran fiesta que le organizó a su hijo Matías con motivo de su cumpleaños número tres. "Hace 3 años llegaste para cambiarlo todo, me llenaste de el amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy", comentó en uno de sus post en su feed de Instagram.

Eres mi razón de vivir ❤️ te amo con todo mi ser hijo ❤️ para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un gran hombre.

"Tu y yo somos un gran equipo mi guerreo, te amo infinito mi señor sol", expresó la actriz Marjorie de Sousa.

Evidentemente el gran ausente en la fiesta de cumpleaños del pequeño Matías, fue su padre Julián Gil. La hermana del actor argentino arremetió en contra de Marjorie por la fiesta que le hizo a su sobrino. En la cuenta de Instagram de TVyNovelas se compartió uno de los videos de Marjorie de Sousa, donde Patty Ramosco comentó: "en vez de llenar a mi sobrino de tantas cosas materiales o el innecesario derroche de tener peluquero y maquillista, tal vez con el fin de personificar su mejor show 'la gran madre' el papel de su vida y el que más dinero le ha dejado, la muy descarada debería ocuparse que el corazón y futuro emocional de su hijo sea saludable, lleno de amor y junto a su padre".

Sus actos deplorables y reprochables son una vez más una clara muestra de lo vacía, egoísta, incencible y mala madre que es.

"Porque a pesar de la fiesta desmesurada que haga para su hijo, jamás podrá tapar el hecho de ser la responsable de dejar a su hijo huérfano de un padre vivo, podrá llenarlo de regalos, pero un padre es irreemplazable", manifestó la hermana de Julián Gil, quien se refirió a Marjorie como "vividora", además de resaltar que la fiesta de cumpleaños la pagó el papá de Matías.