Hermana de Karla Luna pide ayuda a Samuel García; teme que sus sobrinas son amenazadas por Karla Panini

A través de redes sociales, Rubén Luna, hijo de la fallecida comediante mexicana Karla Luna, manifestó que no ha podido ver a sus hermanas mejores, Sara Valentina y Nina Victoria, quienes están bajo la custodia de su padre biológico, Américo Garza y su esposa Karla Panini, pues al parecer, la controvertida pareja, no llevan a las niñas a las convivencias con su familia materna.

"Es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, eso que dices, 'si no las vemos es por algo', es verdad y ese algo no es la falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas", fue el contundente mensaje de Rubén Luna a Karla Panini, quien fuera "la mejor amiga" de su mamá.

Ante esto, la locutora de radio y comediante Karla Panini, aseguró que las convivencias de las menores con la familia Luna, están suspendidas por orden de un juez y aparentemente, por petición de las mismas Sara y Nina, "no porque Américo o yo lo digamos".

Asimismo, la ex integrante de "Las Lavanderas", publicó unas fotografías de una ocasión cuando llevó a sus hijastras a una convivencia con sus hermanos mayores, quienes presuntamente no acudieron. "Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cual ustedes no asistieron. Así que no digas que nunca las hemos llevado o que no se cumple de este lado con lo que indica la ley".

Ahora, Erika Luna, hermana de la fallecida "comare morena", dio unas declaraciones para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, que están dando mucho de que hablar. Pidió ayuda a Samuel García, Gobernador del estado de Nuevo León, México, esperando que él pueda intervenir en toda esta situación, pues desde hace cinco años han estado en una pelea legal para poder convivir con las pequeñas.

"Le pido por favor al gobernador Samuel García, a su esposa Mariana, que por favor nos ayuden, que la familia Luna tenemos cinco años luchando por ver a nuestras niñas y no es posible que no nos puedan resolver. Ya basta Karla Panini y Américo Garza, ya basta, piensen en las niñas, no sean egoístas, también son hijas de Karla Luna y nosotros como familia merecemos convivir con ellas, por favor basta ya".

Erika Luna creen que las niñas estén siendo influencias, para que pierdan el interés en convivir con la familia de su mamá. Contó que debido a la pandemia, han tenido contacto con ellas mediante videollamada, donde ha notado un extraño comportamiento, temiendo que Sara y Nina son amenazadas por Américo Garza y Karla Panini.

Se conectan durante 15 minutos, yo les busco la mirada, no me dan la mirada, la mirada siempre está hacia el piso, reflejan tristeza y reflejan sobre todo ese pánico de… no sé, tengo miedo de que estén amenazadas de mostrar el amor.

Mencionó que durante las primeras convivencias de las niñas con sus abuelos maternos y sus hermanos mayores, Stephany y Rubén, fue abrazos, besos, "los amamos, los extrañamos", y de la noche a la mañana se acabó, "y eso no puede ser normal".

Asimismo, dijo que a sus sobrinas, al parecer, se les prohíbe tener una fotografía de su mamá Karla Luna, en el hogar que habitan con su papá, Américo Garza y Karla Panini, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esto habría pasado durante una convivencia que las menores tuvieron con sus abuelos:

"Mi mamá tenía en su carátula la imagen de Karla Luna y las chiquitas dijeron: '¡wow! Es mi mamá en el teléfono, ¿cómo le hiciste para tener una fotografía de mi mami en el teléfono?', mi mamá le dijo: 'te la regalo' y dijeron, 'no, porque nos tienen prohibido en casa fotos de mami'".

¿Cómo comenzó la controversia por la custodia de las hijas menores de Karla Luna?

La "comare morena" murió en septiembre de 2017 en Monterrey, Nuevo León, víctima de cáncer. A los pocos días de su fallecimiento, Américo Garza, presuntamente, se llevó con engaños a Sara Valentina y Nina Victoria, de casa de sus abuelos maternos.

En las redes sociales de Karla Luna, Stephany Rodríguez (su hija mayor) publicó el siguiente aviso:

"Amigos solicito su ayuda, Américo Israel Garza Enríquez se llevó a mis hermanitas el día de hoy por la fuerza y en contra de su voluntad, tengo temor de que se las lleve fuera del país y que no las vuelva a ver, ya presente la denuncia en la Procuraduría de Nuevo León, pero se están tardando en activar la Alerta Amber, para localizar a mis hermanitas Sara Valentina Garza Luna y Nina Victoria Garza Luna; también tengo temor de que le pase algo a mi familia porque nos amenazó y como todos saben, Américo es una persona muy violenta".

Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, activó la Alerta Amber por la desaparición de las hijas de Karla Luna. Unos días después, dicha alerta fue desactivada, ya que el abogado de Américo Garza, demostró ante un juez que su cliente no había desaparecido, ni se había ido de la ciudad o del país, sino que estaba conviviendo con sus hijas.

Al ser su padre biológico y ante la muerte de Karla Luna, la custodia de las niñas pasó a Américo Garza. El cuidado de las menores también está a cargo de su esposa Karla Panini, con quien tuvo otra hija, Isabella. Cabe mencionar que la ex "Lavandera", antes de comenzar su amorío con el esposo de su "mejor amiga", ya era madre de Gabriel, hijo que tuvo con el comediante Óscar Burgos, conocido por su personaje de "El perro guarumo".

Karla Luna y Américo Garza tenían el acuerdo de que en caso de morir, las hijas que tuvieron no debían ser separadas de sus hermanos mayores. La familia de la fallecida comediante, ha manifestado que ese acuerdo no fue respetado y desde hace unos años, han llevado a cabo una pelea legal para poder ver a las niñas.