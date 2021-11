Hermana de Octavio Ocaña comparte triste recuerdo del actor: "estar contigo me llenaba el alma"

No habría obedecido un alto que le marcaron unos policías municipales de Cuautitlán Izcalli, lo cual dio paso a una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Bertha Ocaña externó que su hermano no perdió, más bien "supiste ganar mil batallas, pero Dios te quería con cariño y por eso, mi niño, te quiso llevar".

En otra de sus publicaciones en Instagram, publicó unas palabras que dejaron a los fans de "Benito Rivers" con un nudo en la garganta. "Vuela libre hasta el cielo, campeón, que tu paz compensa mi dolor, pero te confieso que hay momentos donde me cuesta trabajo la respiración".

Yo siempre tomándote fotos, por qué verte y estar contigo, me llenaba el alma.

Bertha Ocaña contó que siempre que su hermano Octavio iba a su casa, lo primero que hacía era irse a acostar en su cama: "y verme hacer mis cosas hogareñas mientras platicábamos un buen rato", sobre lo que habían hecho durante todos los días que no se habían visto.

