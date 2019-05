Hermana de Thalía a punto de morir en el baño de su casa

Federica Sodi, hermana de Thalía estuvo a punto de morir debido al angioedema hereditario que padece este lo dio a conocer en el programa Ventaneando, dejando a todos impactados.

"Yo tuve un evento donde yo caí muerta en el baño de mi casa se me cerró la glotis este yo les estoy hablando ya como 18 años y ahí fue donde realmente supe que ya tenia yo engioedema...", dijo Federica.

Por si fuera poco la reveló que está viva de milagro al igual que su hermana Gabriela, quien también padece el mismo mal.

Yo gracias a Dios la libre porque fue el que me sacó, porque no estaba yo en ningún lado no vivía con nadie. Tengo una hermana la artista Gabi, que de pronto a veces su labio, que de pronto veces su ceja, pero así de que nosotros supiéramos la verdad no...", expresó.

Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre la relación que tienen las hermanas Sodi, con Laura Zapata, la mayor de ellas con quien tuvieron un distanciamiento tras la muerte de su madre.

¿Que es el angioedema?

Dicha enferma existe de una forma hereditaria, se caracteriza por ser rápida la tumefacción en la piel las mucosas y tejidos submucosos se presenta con alergias, además se manifiesta rápidamente cuando hay un reacción de estrés impulsada por un trauma emocional.