Hermana de Yolanda Andrade declara que "no tenían relación" con su hermano muerto

Ciudad de México.- La hermana de Yolanda Andrade, Marilé Andrade, descubrió que su hermano Rolando Andrade fue encontrado muerto en Culiacán, Sinaloa. La noticia narraba que el hombre fue hallado tras recibir un disparo en el pecho.

La cantante fue entrevistada por el programa Venga la Alegría, y decidió aclarar que este hombre sin vida era solo la ascendencia de su padre, e incluso enfatizó que ella y su famosa hermana no tenían una relación cercana con él.

La verdad es que sí me gustaría aclarar que es medio hermano, que lamentamos muchísimo la pérdida, nuestras condolencias a su familia, obviamente esto es una noticia que impacta a todos; sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho, yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada, de cualquier manera, nuestras condolencias para su familia, es medio hermano, explicó Marilé.