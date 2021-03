¿Hermanas, o madre e hija? Kim Kardashian revela que la confundían con la mamá de Kendall Jenner

Debido a que fue ella quien la cuidaba en casi todo momento, Kim Kardashian reveló que durante un tiempo muchas personas creían que Kendall Jenner era su propia hija. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Las dos hermanas Kardashian Jenner se encuentran actualmente en la promoción de su fragancia en conjunto, para lo que publicaron un video que, pese a que son hermanas, la diferencia de edad y la cercanía entre ambas hicieron que las personas pensaran que son madre e hija.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Taemin de la boy band SHINee, grabó la balada "My day" para el OST del K-drama "Navillera"

Tanto Kendall Jenner como Kim Kardashian rompieron en carcajadas al recordar esos tiempos, en que la modelo era apenas una bebé y la empresaria ya era una adolescente.

Según relató la creadora de ‘Skims’ y de ‘KKW Beauty’, hace años, cuando aún no existía algo como el programa ‘Keeping Up With The Kardashians’, era ella quien debía cuidar a su hermana menor, pues sus padres estaban ocupados gran parte del día.

“Cuando nació, cuando tenía menos de un año, yo tenía que ser su niñera todo el tiempo. Tenía como 16 y mi mamá y su papá tendrían que trabajar, y cuando tenía que irme a algún lado, tenía que llevarla en el cochecito”, dijo.

Suscríbete aquí a Disney Plus.

La socialité y madre de cuatro hijos, recordó que en ese entonces tanto era el apego entre ella y la recién nacida Kendall Jenner, que las personas a su alrededor creían que era una madre adolescente disfrutando de un paseo.

Pese a que esto pudiera llegar a apenar a muchas personas, Kim Kardashian admitió entre risas que esto en realidad le gustaba.

“Todo el mundo pensaba que ella era mi hija, yo me veía muy mayor y, en cierto modo, secretamente me encantaba”.

Los años han pasado y sin duda ambas han cambiado mucho desde entonces, especialmente luego de que ‘Keeping Up With The Kardashians’ les trajera la fama mundial.

Leer más: ¿Por qué salió Danna Paola de 'Élite'? La actriz y cantante reveló los motivos

Ahora, Kendall Jenner es una exitosa modelo y fundadora de su marca de tequila, mientras que Kim Kardashian es madre, y una empresaria multimillonaria, sin embargo, la conexión entre ambas no ha cambiado nada.

“¡Y ahora piensan que somos gemelas!”, bromeó Kim Kardashian tras contar la anécdota durante los primeros años de Kendall Jenner, ambas hijas de Kris Jenner.

Suscríbete aquí a Disney Plus.