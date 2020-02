Hermano de Belinda vende fotos personales

El hermano de Belinda, Ignacio Peregrín se encuentra en el ojo del huracán y es que el polémico programa de espectáculos Chisme No Like, dio a conocer que el joven quien pocas veces hace apariciones ante la prensa, vende fotos de su cuerpo.

Por si fuera poco lanzaron una conversación donde se ve al joven hablar con lo que parece un cliente a quien le pide primeramente un deposito para poder mandarle las imágene, causando controversia.

"Bueno ese es su cuerpo, que haga lo que le de la gana", "Sí de echo si haber si no empieza con amenazas comadrita", "Que les extraña los de" arriba"siempre han sido de lo peor,hacen lo que sea por dinero", escribieron en redes.

Recordemos que Belinda ya tuvo problemas en el pasado con los titulares del programa pues fue ahí donde se dio a conocer que la cantante mantuvo un romance con Lupillo Rivera, causando la molestia de la chica.

Incluso se dio a conocer que Belinda amenazó a la conductora Elisa Beristain cuando se encontraba de visita en México.

"Me dijo Belinda que me estaba buscando un comandante que ya sabia que estaba en México para que bajara los videos de ella y le decía a Lupillo 'dile Lupillo dile que no mencione mi nombre en su canal que no tengo por que salir ella dijo no sé que', claramente lo digo, fue Belinda sí Lupillo también está en esa llamada...", dijo Elisa en su canal.