Hermano de Chiquis Rivera posa con Ángel del Villar su excuñado

No cabe duda que Juan Ángel es capaz de todo por defender a su hermana mayor Chiquis Rivera de los ataques que pueda sufrir en especial si se trata de su mismo esposo Lorenzo Méndez, con quién se dice peleó hace unos días por lo su cuñado lanzó un fuerte indirecta en sus redes sociales.

Pero ahora que el matrimonio al parecer hizo las pases a Juan Ángel no le importó y subió una foto donde se le ve con Ángel del Villar, quien fue novio de Chiquis Rivera hace varios causando más controversia entre la pareja y es que como todos saben la cantante estaba muy enamorada del empresario en su momento por lo que Lorenzo Méndez no estaría nada contento con esta publicación.

Como todos saben Chiquis Rivera y su hermano menor Juan Ángel siempre han sido muy unidos en especial desde la muerte de su madre Jenni Rivera, por lo que ambos se han apoyado en todo eso significa que si la grupera esta pasando por un mal momento el joven de inmediato correrá a su ayuda es por eso que no la pensó dos veces y decidió subir la foto con quién fuera su cuñado, pero lejos de que los internautas aplaudieran la acción del chico se le fueron encima, ya que no deja que los recién casados resuelvan sus problemas solos, situación que los molestó y es que no es la primera vez que se meten en problemas por él.

"Chiquis nunca va a poder hacer vida con ningún hombre mientras tenga a Johny bajo sus faldas, ese joven es demasiado rebelde y ella le pasa todo!", "Jhonny ya está grande para que seguir viviendo con Chiquis", escribieron los internautas.

Cabe mencionar que el disco de Chiquis Rivera Playlits sale hoy, por lo que muchos de los internautas aseguran que el escándalo es solo publicidad.

Te puede interesar

Chiquis Rivera y la intensa relación que tuvo con Ángel del Villar

Lupillo Rivera y El Coyote se agarran a golpes