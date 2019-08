Hermano de Chiquis Rivera ya no quiere ser gay y termina a su novio

Johnny Lopez hermano de Chiquis Rivera se encuentra en el ojo del huracán y es que después de haberse declarado homosexual para después mantener una relación con el joven Joaquín Navarro, ahora dijo que en su reality show que por el momento no quiere salir con hombres, pues terminó con él.

Fue en The Riveras programa donde muestra la vida de los hijos de Jenni Rivera donde el chico dijo que terminó su romance con Joaquín pues mencionó que el hecho de tener una relación con otro hombre le era muy incomodo y se lo hizo saber a Chiquis quien siempre está al pendiente de él.

No creo que vuelva a tener una relación con un hombre. No me gustó la dinámica de la relación, dijo Johnny en el reality.

Por si fuera poco dejó bien claro que la relación que tuvo lo hizo madurar en varios aspectos pero dijo que extrañaba la privacidad pues como todos saben era muy común verlos juntos en todas partes desde viajes hasta fiestas.

Aunque fui feliz durante la relación no me gustaba mucho la dinámica entre dos varones, siempre pensaba en eso y me incomodaba, dijo el joven.

Recordemos que hace unos meses Johnny se estrenó como cantante de música ranchera al igual que su familia demostrando que todos los miembros de su familia tienen talento.

Su canción más reciente se llama Chicano jalisciense la cual ha sido bien recibida por el público, por lo que pronto pudríamos ver más del joven quien cada día más se da a conocer en el mundo del espectáculo.

Cabe mencionar que hace unos días Chiquis Rivera regresó de su luna de miel la cual estuvo llena de aventuras y también de polémica, pues llegando al aeropuerto fue cuestionada por la prensa debido a las declaraciones hechas por una amiga de su madre por lo que no habló mucho y mandó un contundente mensaje en Instagram.

"Me tomo mucho tiempo, años para limpiar mi nombre, y mucho trabajo llegar a donde estoy. Gracias a Dios! Ahora vuelven a salir cosas y no pienso regresar a la misma batalla de antes. He demostrado el tipo de persona que soy y lo más importante es que mi público...", escribió Chiquis.

Más noticias