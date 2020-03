Hermano de Farruko perdió una extremidad en un accidente

Farruko, reconocido cantante puertorriqueño de reguetón y trap latino, dio a conocer a través de sus redes sociales que su hermano Fabián Reyes Rosado sufrió un fuerte accidente automovilístico que lo tuvo al borde la muerte. Asimismo se dio a conocer que perdió una de sus extremidades.

"Padre celestial te pido por la salud de mi hermano de sangre quien sufrió un accidente grave esta madrugada y está delicado de salud, cúbrelo con tu manto Señor, a todos mis fanáticos, amigos, conocidos, etc les pido una cadena de oración por mi hermanito, a sus fanáticos también es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar, Fabián te amo, no estás solo papi, esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos, no dejen de orar", comentó Farruko en uno de sus post en su feed de Instagram.

En otra publicación donde compartió una foto de su hermano quien hace poco inició su carrera como cantante, Farruko compartió algunos detalles de lo ocurrido. "Gracias a la misericordia de Dios y las oraciones de ustedes, mi hermano ya despertó y se encuentra fuera de peligro, les agradezco en el alma la fuerza que nos han dado tanto a mí, a él y a mi familia en este momento tan difícil donde casi lo perdemos".

Lastimosamente perdió una de sus extremidades, pero lo tenemos con vida que es lo importante y positivo, con ganas de seguir luchando.

Uno de los post que han dejado a los fans de Farruko con un nudo en la garganta, es una fotografía donde abraza a su hermano Fabián, imagen que fue tomada en el hospital donde se encuentra.

Mi sangre aquí estamos, llegue a pensar que no te volvía abrazar, te amo, gracias a las oraciones de todos y a ti padre amado por darle otra oportunidad ❤️.

Fabián Reyes Rosado mandó el siguiente mensaje desde el hospital a todos sus fans, "el destino me susurro a al oído y me dijo 'tú no puedes soportar la tormenta' y yo le devolví el susurro para atrás y le dije, 'yo soy la tormenta, yo soy un guerrero y no la voy a dejar caer nunca'".

Gracias a todo lo que se preocuparon estamos bien, estamos listos para romper la carretera con buena música, dime Farruko que no nos tumba nadie, guerreros hasta la muerte.

Aunque no se ha confirmado qué extremidad perdió, medios locales aseguran que fue una de sus piernas.