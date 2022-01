Hermano de Gael García escapa de centro de rehabilitación ante maltratos e intento de abuso sexual

A través de su cuenta en Instagram, José Emilio García, hermano del actor y productor cinematográfico Gael García Bernal, dio a conocer haberse escapado de un centro de rehabilitación al que había ingresado por sus problemas de depresión y adicciones. El motivo por el cual huyó de dicho lugar, fueron los supuestos maltratos físicos y psicológicos, además de los intentos de abuso sexual en varias ocasiones.

"Que si era güero, que si mi hermano, que si mi mamá la loca, que si mi papá fallecido, que si no servía para nada, que ni en mi casa, ni en el anexo me querían", expresó el hijo del fallecido actor y director de televisión José Ángel García.

No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones en ese lugar.

José Emilio García contó que tenían permitido bañarse cada tres o cuatro días, con agua fría y durante tres minutos. Además de los golpes físicos y emocionales, aseguró que unas personas en el centro de rehabilitación intentaron abusar sexualmente del hermano de Gael García.

"Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las cinco de la mañana, me tocó compartir con un wey de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente".

El joven manifestó que tomó la decisión de internarse en este lugar, "pensando en que mi mamá estaba en un hospital psiquiátrico y me necesitaba", ya que en su mente "estaba la idea de no quedarme huérfano a los 23 años". Y ante lo vivido en el anexo, se prometió no volver a cometer errores: "la neta, de todo lo que viví ahí no vuelvo a hacer nada malo en mi vida".

En su relato, José Emilio mencionó que al lograr escaparse del centro de rehabilitación, tuvo que correr varias horas para que lo atraparan.

"Pensaba que ni en el anexo ni en mi casa me querían, ando muy mal físicamente de haber corrido de 15 a 20 horas en la (carretera) México-Pachuca para que no me volvieran a agarrar".

Asimismo, dijo que todo esto ocurrió previo al primer aniversario luctuoso de su papá José Ángel García y dos semanas después, de que su mamá fuera internada en un hospital psiquiátrico.