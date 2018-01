Hermano de Jenni Rivera habla sobre supuesto asesinato

Hace unos días el conductor Raúl de Molina, estuvo invitado en el programa de espectáculos Despierta América donde comentó varias anécdotas además de hacer una que otra confesión.

Entre risas y halagos el presentador habló de la muerte de Jenni Rivera, en donde reveló que en vez de un accidente se trató de un crimen en contra de la grupera.

Ahora el hermano de 'La gran señora', Pedro Rivera Jr, habló sobre las polémicas declaraciones que emitió el famoso periodista de "El Gordo y la Flaca", a través de redes sociales explicó lo siguiente ya que usuarios lo cuestionaron.

"Si te digo cuál es mi opinión de eso, te puedo decir que en realidad no me importa en mi corazón ya, yo siento...haya pasado como haya pasado, Jenni ya no está con nosotros y si alguien la mató y si alguien hizo eso Dios se encargará, yo no me voy a manchar mis manos por nadie, yo no voy a buscar a nadie y para mí eso no tiene importancia porque mi hermana ya está alabando al señor y ella ya está en un mejor lugar que está tierra cochina donde hay tantas personas malas, personas infelices", RiveraJr.

Cabe mencionar que Pedro siempre ha dado su punto de vista en redes sociales donde también habló de las preferencias sexuales de su sobrino Jhonny, quien mantiene una relación sentimental con un joven llamado Joaquín, el cual tiene una buena amistad con los hijos de la desparecida interprete.