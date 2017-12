Hermano de Jenni causa polémica al hablar de la Navidad

Pedro Rivera Jr. provocó polémica en redes sociales, tras dar su punto de vista acerca de las fiestas navideñas y la manera en que se celebran en la actualidad.

Pedro, quien es el mayor de los hermanos de Jenni Rivera, "La Diva de la banda", utilizó su cuenta de Instagram para dar su opinión personal a través de un video acerca de las celebraciones navideñas.

El video está acompañado de un mensaje que empieza así: “¿Puedes creerlo? Chisme tremendo, una mujer virgen salió embarazada para que nuestro Señor naciera, pero la gente prefiere en estos días enseñarle a nuestros hijos y engañándolos a ellos, que un viejo panzón vestido de rojo cae de la chimenea y les trae sus regalos a las 12 pm el 25 de diciembre”.

El pastor aseguró que se pierde el verdadero significado de estas fechas: “Y se nos olvida enseñarles de que la Navidad es la celebración del cumpleaños de Jesús Cristo nuestro salvador, si vamos a tener fiesta y va haber regalos o comidas y bebidas, está bien, pero no se olvide de reconocer el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de nuestro salvador, feliz Navidad (no felices fiestas).

Los usuarios dan su opinión al respecto:

“Pero bien que se sientan a cenar esa noche, bien que agarran los días de descanso, seguramente a ustedes nunca les trajo nada ese viejo panzón cuando eran niños, una cosa es la palabra y otra cosa que los niños disfruten su niñez”, “como ustedes los Riveras no se pueden ni ver entre ustedes, que son hermanos de sangre, por eso quieren amargarle la vida a los niños y mejor no sigo, porque es cosa de nunca acabar”.

Algunos cibernautas pidieron predicar con el ejemplo y respetar:

“Hay que respetar la creencia y religión de cada quien”, “es una ilusión para los niños verlos con el gusto y felicidad de sus juguetes , por favor respete”, “en la Biblia dice algo muy importante, que es amar y respetar al prójimo” “cada quien tenemos cómo hacer felices a nuestros hijos, es una manera de que la niñez tengan momentos que nunca se olvidan, el que ustedes no hayan sido felices no quiere decir que vamos hacer unos hijos amargados”.

Mientras que algunos otros le hacían ver que parte de su argumento “está equivocado en eso, Jesús no nació en diciembre, por tal motivo eso igual no hay que enseñarles a los niños”, “Jesucristo no nació de diciembre, si nos ponemos a ver las escrituras dice que el día que él nació estaba en un pesebre, no creo que María lo haya tenido en un día afuera con mucho frío, la Navidad es una celebración pagana”.

Pero hubo un comentario que pareció ‘dolerle’ más a Pedro, pues hasta lo contestó: “¿Gordo panzón?, se escucha el odio en sus palabras y una persona que se expresa así, no es una persona que tenga a Dios en su corazón, entiendo a lo que se refiere, pero hay formas y palabras correctas para dar su mensaje”.

El hermano de Lupillo Rivera respondió: “Ouch, cómo duele cuando le dicen a uno sus verdades, eso duele, me dolió mucho en el momento, pero te doy gracias por la amonestación, estoy de acuerdo contigo, sí pudo haber mejor y más respetuosa manera de decirlo, gracias por decírmelo, Dios te bendiga, perdóname por mi imprudencia de decir las cosas, por favor perdona eso de mí, que pases feliz Navidad y próspero año 2018”.

