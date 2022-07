Hermano de Mónica Dossetti podría ser acusado de tentativa de feminicidio; revela castigo que merece

Continúan las investigaciones con respecto a la agresión física que sufrió la ex actriz de telenovelas, Mónica Dossetti, por parte de su hermano José Dossetti, quien se desempeña como Director de escena y por varios años trabajó en Televisa. Uriel Carmona Gándara, Fiscal del estado de Morelos, México, dio a conocer en un encuentro con varios medios de comunicación, que podría ser acusado de tentativa de feminicidio.

Recordemos que hace unas semanas, se filtró en redes sociales un video donde se muestra el momento, cuando José intenta estrangular a su hermana Mónica Dossetti, quien desde hace 14 años padece esclerosis múltiple. Los hechos ocurrieron en el hogar que habita la ex actriz en Tepoztlán, Morelos.

"Eso es algo que se tiene que definir en el Ministerio Público, nosotros no vamos a descartar que sea una tentativa de feminicidio, por eso es muy importante las declaraciones que se están recabando", manifestó Uriel Carmona Gándara.

Cabe mencionar que la Fiscalía de Morelos interpuso una orden de restricción en contra de José Dossetti, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, por lo cual, no puede comunicarse por ningún medio, ni acercarse a ella.

Por otra parte, en una entrevista con varios reporteros de espectáculos, el hermano de Mónica Dossetti, reiteró que sus acciones no tienen justificación alguna. "No la tengo, no puedo. Solamente lo que vi es un señor enfermo, enfermo de la psiquis y enfermo de salud de muchas formas, y está pensando que su solución es morirse, porque está contra la pared, solo, sin ayuda de nadie más".

Asimismo, señaló las consecuencias que merece por lo que hizo y que terminar en la cárcel, no es su mayor temor.

Tengo mucho miedo y créeme que mi temor menor es irme a la cárcel, no porque no pueda pasar, por supuesto que puede pasar, pero es lo que me merezco.

José Dossetti no quiere que su hermana sea llevada a un centro especializado para personas en su condición física. "Mi temor más grande es Mónica en un instituto, porque no queremos la familia que esté en un instituto, en un instituto también abusan de la gente como fui yo abusivo".

Otro de los grandes temores de José, es que no lo dejen ver jamás a Mónica Dossetti, "es mi hermana, la quiero y es mi compañera de trabajo y amiga de muchos años".

A raíz de lo sucedido, Mónica Dossetti, ex actriz de telenovelas como "El premio mayor", ha recibido ayuda para su enfermedad. "Ya fue el DIF, ya hablaron doctores para decir: 'tengo un tratamiento, soy una fundación, le voy a mandar medicinas', de muy mala manera y muy rasposo el camino, pero la consecuencia es muy buena para ella".