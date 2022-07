Hermano de Mónica Dossetti preferiría ir a la cárcel: "tengo tantas deudas y tan mala economía"

El productor de televisión José Dossetti, en un encuentro con unos reporteros de espectáculos, manifestó que nada justifica el hecho de que intentó estrangular a su hermana, la ex actriz de telenovelas Mónica Dossetti, quien desde hace 14 años padece esclerosis múltiple. "No tengo justificación, es indefendible mi actitud en el video".

La semana pasada, en redes sociales se dio a conocer un video en el que se muestra cuando José Dossetti, durante una discusión, trató de estrangular a su hermana Mónica, en su hogar en Tepoztlán, estado de Morelos, México. Estas imágenes han causado gran conmoción.

José Dossetti comentó que, en general, tiene días muy malos y que solo se despierta para pagar deudas. El día que agredió a Mónica, estaba saturado de problemas de todo tipo. "Tengo un par de años que me va muy mal. Uno despierta nada más para pagar cuentas, tengo gastos por todos lados, tengo hijos, pago renta y tengo poco trabajo".

Tras lo ocurrido, pasó por su cabeza entregarse a las autoridades correspondientes, señalando que preferiría ir a la cárcel, pues allá tendría comida y donde dormir de manera gratuita.

El del video soy yo, yo busqué ayuda en el mismo día, tengo tantas deudas y tan mala economía, que aunque sea allá me pagan el psicólogo y me sale gratis, me dan de cenar y cama para dormir.