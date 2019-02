Hermano de Tania Ruiz habla sobre Peña Nieto y su hermana

Mucho se ha dicho sobre el supuesto romance entre Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz, pues desde que se les vio en Madrid, España los medios explotaron por saber más sobre la supuesta relación.

Ahora el programa Suelta la Sopa le pregunto al hermano de Tania si sabia algo más sobre el supuesto amorío y esto lo que contestó el joven ante las cámaras.

Al final lo que sí se es que Tania no tiene ninguna relación ,ella está soltera, él está separado pero la verdad no sé y bueno la verdad ese tema prefiero no tocar..., dijo Gerardo Ruiz.