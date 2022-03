"Hermosa dama", Maribel Guardia sencilla y elegante con ceñido vestido negro de mil 480 pesos

Al verla posando tan linda y coqueta, sus fans no tardaron en escribirle muchos comentarios halagadores : "que belleza de princesa", "que hermosa dama", "cada día más guapa", "chulada de mujer", "sabes una cosa, tú eres una mujer, pero muy bella y elegante, tienes unos ojos que parecen dos diamantes", "siempre luciendo espectacular", "en el jardín de mi alma y mi corazón, siempre estarás tu ❤️" y muchos más.

En la publicación que hizo en Instagram, la mamá del cantante y compositor Julián Figueroa, fruto de la relación amorosa que tuvo con el cantautor mexicano Joan Sebastian, expresó que el tiempo no vuelve atrás.

La esposa del abogado costarricense Marco Chacón (además de ser su representante, es especialista en derecho del entretenimiento y propiedad intelectual), demuestra que no necesita utilizar ropa de las más prestigiadas casas de moda internacionales y con elevados precios, para lucir divina, bella, sencilla y elegante a la vez .

