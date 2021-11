"Hermosa muñeca", Yanet García causa suspiros al modelar lencería con flecos y al mostrar su derrier

Manifestó que esta decisión la tomó por su carrera "por lo que viene y por lo que sigue, además, me permite crear contenido más exclusivo y de mejor calidad". Con OnlyFans se siente más cercana con sus admiradores, ya que al tener más contacto crea comunidad al poder mandarles mensajes, videos, audios y realizar lives: "creas contenido, lo subes y monetizas".

Estos son otros de los halagos que ha recibido la ex novia del jugador profesional de fútbol americano, Lewis Howes : "sus fotos son cautivadoras, tiene un atractivo irresistible dominante", "que cuerpazo tienes", "tienes un cuerpo suave, sexy y muy bonito", "diosa", "el mejor trasero del mundo" y muchos más.

"Simplemente perfecta", escribió uno de sus seguidores en el post que tiene más de 374 mil likes. "Hermosa muñeca", expresó otra persona. Cabe mencionar que muchas personas han manifestado no necesitar suscribirse al OnlyFans de la ex "Chica del clima", ya que con las fotos y videos que comparte en Instagram, les es suficiente.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

