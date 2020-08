Hermosas trenzas, el nuevo look de Lizbeth Rodríguez

México. Lizbeth Rodríguez causa revuelo en Instagram al lucir su nuevo look, el cual se compone en parte de unas hermosas trenzas que la hacen verse sencillamente espectacular. La youtuber no deja de ser la sensación en redes sociales cada vez que publica algún video o imagen suya y esta vez no es la exepción.

Lizbeth Rodríguez, originaria de Tijuana, Baja California, México, y quien se hizo famosa tras darse a conocer en el desaparecido canal Badabun con su espacio "Exponiendo infieles", sigue conquistando seguidores en redes sociales y no deja de sorprender con sus videos. Además de ser talentosa, Lizbeth es muy guapa y eso siempre se lo reiteran sus fans.

Si hay algo que a Lizbeth le encanta hacer con su persona es someterla a constantes cambios de look y prueba de ello es lo que hace ahora, ya que se le ocurrió ponerse unas grandes trenzas que la hacen resaltar su belleza, y además, para verse más alegre, protagoniza un divertido baile en Instagram para lucirlas.

Cambio de look", escribe Lizbeth en el título de su video, mientras que sus seguidores de inmediato le escriben mensajes como estos: "Qué hermosa", "Pensé que era Shakira", "¡Qué preciosa!" y "Te amo".

Lizbeth estudió licenciatura en teatro en su natal Tijuana, donde conoció a integrantes de Badabun y la invitaron a formar parte del proyecto; tras aceptar le asignan el espacio "Exponiendo infieles", a mediados de 2018, y de inmediato se convierte en uno de los espacios más exitosos del canal en YouTube.

A sus 26 años de edad, la joven es famosa, popular y una de las celebridades en internet mexicanas más seguidas en redes sociales. Además se ha desempeñado como modelo y youtuber.

Lizbeth se muere por ser mamá

Hace unas semanas, Lizbeth confesó que tiene ganas de convertirse en madre y por medio de un video aclaró que, aunque muchas personas comenzaron a decir que ya lo estaba, no era verdad. Tras presentar un "retraso" durante varios días llegó a pensar que estaba embarazada, pero no era así.

No estoy embarazada, pero descubrí que si me gustaría y que sí me siento lista”, dijo la guapa, quien acudió con su ginecólogo y tras pruebas y chequeos médicos el diagnóstico en embarazo resultó negativo.

Tras haber tenido un largo noviazgo con Tavo Betancour, Lizbeth actualmente tiene como pareja sentimental a Esteban Villagómez, y en días pasados circularon imágenes de ambos tomadas en Nayarit, donde se comprometieron formalmente. En Instagram ella comentó a sus seguidores que lo conoció en redes sociales, reaccionaban a sus respectivas publicaciones y la relación se fue dando.

Un día nos convertimos en compañeros de trabajo y olvidamos esa atracción por estar inmersos en nuestro trabajo. Pasaron cosas, personas, problemas, rechazos, descubrimientos, y cuando nos encontramos solos y nos sentíamos ligeramente destruídos, la vida nos encontró de nuevo."

Lizbeth supera los 12 millones de seguidores en Instagram y siempre se convierte en tendencia en el mundo del espectáculo nacional, además ha protagonizado varios escándalos, uno de ellos fue el acontecido meses atrás, cuando supuestamente ella filtró un video íntimo del también youtuber Juan de Dios Pantoja.

