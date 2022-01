¡Hermoso cariño! Publican amoroso mensaje en redes sociales de Vicente Fernández, para Doña Cuquita

La música tradicional mexicana quedó huérfana ante la muerte de Don Vicente Fernández, uno de sus grandes exponente a nivel mundial. Esto ha sido un gran golpe para su fiel esposa y madre de sus hijos, la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, quien hasta el último momento permaneció al lado de "El Charro de Huentitán".

A casi un mes del fallecimiento del patriarca de la Dinastía Fernández, en sus redes sociales fue compartido un amoroso mensaje a Doña Cuquita. Ya no pudieron celebrar su aniversario de bodas número 58.

Dicho mensaje fue publicado como si el mismo Vicente Fernández, lo hubiese escrito para la bella dama que tuvo como esposa

Compartir mi vida contigo, es de las bendiciones más grandes que pude tener, gracias mi Cuquita.

Estas palabras han conmovido a sus miles de seguidores: "por siempre el rey, él no ha muerto, está más que vivo en nuestros corazones, bendiciones desde Colombia", "nos habla desde el cielo", "una pareja inigualable", "rey y reina", "que pareja más hermosa he visto, cuídese mucho Doña Cuquita ❤️" y muchos comentarios más se han escrito en este post. Se desconoce quien o quienes siguen administrando las redes sociales de Don Chente.

Este post en las redes sociales de Vicente Fernández, provocó sentimientos encontrados.

¿Cómo se conocieron Vicente Fernández y Doña Cuquita?

La historia de amor de Doña Cuquita y Vicente Fernández comenzó en 1963 allá en Huentitán el Alto, estado de Jalisco, México, pueblo de donde ambos son originarios. El charro contó años atrás en una entrevista para la revista ¡HOLA!, haber quedado "flechado" al ver a una "chaparrita caderona", quien resultó ser hermana de uno de sus mejores amigos.

En su primer acercamiento a la joven llamada María del Refugio, le regaló un laurel después de encontrarla en misa. Posteriormente, le preguntó si quería ser su novia: "me dijo que el domingo me decía y cuando llegó el día, me dijo que sí".

En la década de los 60's, Vicente debía viajar en busca de sus sueños de ser un gran cantante; comprendió que no podría estar mucho tiempo con su amada y cierto día, le dijo: "mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá, te voy a quitar tu tiempo".

Meses después, regresó a su pueblo natal y se llevó tremenda sorpresa. Invitó a salir a María del Refugio y al acompañarla a su casa de regreso, en la puerta estaba un joven; al preguntarle quién era, ella respondió apenada que su novio.

Ante esto, el cantante se dio cuenta de que no podía dejar ir a la joven que lo enamoró a primera vista y muy a su estilo, le hizo saber: "te doy 10 minutos para que lo dejes, porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre".

Y así sucedió. El 27 de diciembre de 1963 se casaron en una ceremonia sencilla; fruto de su amor tuvieron a sus hijos Vicente Jr., Gerardo y Alejandro Fernández, "El Potrillo". Permanecieron juntos por casi 60 años.

¿Qué le pasó a Vicente Fernández?

El intérprete de temas como "Acá entre nos" o "El Rey", sufrió en agosto pasado una caída desde su altura en su hogar en el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México. Fue trasladado de emergencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara y sometido a una cirugía por lesión en una cervical.

Luego, tras unos estudios los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, ocasionándole otros problemas de salud, permaneciendo más de cuatro meses en el hospital.

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad, justo cuando en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con el parte médico, falleció a causa de una falla multiorgánica por el Síndrome de Guillain-Barré; fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.