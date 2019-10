Hernán Cortés llegará pronto a la tv para contar su historia

Por primera vez en la historia, tres de los líderes más importantes de la industria – History Latin America, Amazon Prime Video y TV Azteca- anuncian el lanzamiento conjunto de la superproducción “Hernán”, una de las series dramáticas más ambiciosas de contenido televisivo en habla hispana.

El estreno de “Hernán” ocurre en el marco de la conmemoración de los 500 años de la llegada deHernán Cortés a México. Las pantallas de Amazon realizarán el estreno el Jueves 21 de Noviembre, History Latin America el Viernes 22 de Noviembre y Azteca 7 (TV Azteca) el Domingo 24 de noviembre. “Hernán” es considerada la superproducción más cara del año en el mercado.

Este drama épico, creado, desarrollado y producido por el estudio de producción mexicano Dopamine en colaboración con la productora española Onza Entertainment, tiene un importante elenco encabezado por Óscar Jaenada (Luis Miguel: la serie, Rambo: Last Blood), quien interpretará al conquistador, Michel Brown (Pasión de gavilanes, Falco), Dagoberto Gama (Amores Perros, Get the Gringo), Jorge Guerrero (Roma, The Candidate), Víctor Clavijo (El Ministerio del Tiempo), Almagro San Miguel (Centro Médico) y el debut de Ishbel

Bautista.

“Hernán” es una serie histórica con una primera temporada de ocho episodios, ambientada en 1519 y que narra la historia de la conquista de México desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas de esta aventura: La Malinche (Marina/Malintzin), Moctezuma, Pedro Alvarado, Xicoténcatl, Cristóbal de Olid, Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo de Sandoval y el propio Cortés.

Cuenta con dos showrunners: Curro Royo, para España, y Julián de Tavira, para México, con el propósito de lograr una visión objetiva, atractiva y fascinante de esta historia; y suma a El Ranchito, reconocida por su inolvidable y premiado trabajo en Game of Thrones (Juego de Tronos), para todo el trabajo de efectos especiales. La distribución internacional de esta superproducción correrá por cuenta de A+ E International.

“Hasta ‘Hernán’ no habíamos tenido un drama histórico que combinara sólidamente, este nivel de producción en Latinoamérica con visiones históricas tan controversiales y un alto grado de relevancia para nuestra región. Indudablemente ‘Hernán’ marcará un antes y un después”, afirmó Miguel Brailovsky, VP Senior de Contenido de History Latin America.

Para Adrian Ortega Echegollen, Vicepresidente de Azteca 7, TV de Paga y Adquisiciones de TV Azteca “En TV Azteca estamos muy emocionados de traer ‘Hernán’, una súper producción fuera de serie y de calidad mundial que llevará a México parte de su historia, que nos hará sentir muy orgullosos de la cultura a la que todos pertenecemos y que nos ayudará a entender nuestra identidad”.

LA HISTORIA

La historia de Cortés es la de un ambicioso visionario que descubre a una civilización completamente distinta y nueva. Es el relato del enfrentamiento cultural entre dos pueblos muy poderosos y orgullosos de sus riquezas, que, a la vez, son testigos del descubrimiento de un nuevo mundo. Se trata de una narración disruptiva y provocadora que genera mil imágenes, que se enfrenta a múltiples historias mientras que cuestiona lo que hasta hoy creemos conocer sobre los protagonistas del choque que cambió el futuro de toda América.

Muchos de los mitos de la conquista son derribados, otros confirmados y cada espectador podrá definir de qué lado de la historia desea quedarse. Se trata de una serie altamente ambiciosa: la presentación de un mundo que ya no existe, la narración en distintas tramas temporales, la crueldad de la época. Sin embargo, no se trata de una clase de historia, sino de un viaje, de una crónica de cómo vivieron estos personajes esa historia, contada por ellos, con sus emociones, con sus sentimientos.

Hay algo que va más allá de los personajes y es su complejidad, sus luces y sus sombras, son humanos, y como tales, tienen emociones comunes con las que los espectadores pueden sentirse, o no, reflejados e interpelados.

Es en esa humanidad en donde estas dos culturas que chocan pueden encontrar un punto en común y donde se abre la puerta de la comunicación. Ahí es donde esta serie encuentra su eco en el presente, en la necesidad constante de aprender el pasado para no repetirlo, entender el presente y mejorar el futuro.

La producción visual, tanto en las batallas, en el vestuario y en la arquitectura llevan al espectador a comprender las bellezas y riquezas de las que los americanos se sentían orgullosos y por las que los españoles mataban y masacraban.

LOS PROTAGONISTAS

Hernán Cortés “Hernán era un personaje explosivo, ni bueno ni malo per se, cada uno lo tomará como crea”, analizó Óscar Jaenada, el encargado de ponerse en la piel del conquistador español, y quien hace poco estuvo en todas las pantallas del mundo interpretando a Luis Rey, el padre de Luis Miguel en la serie del popular cantante. Cortés es un hombre que, a lo largo de la historia, ha sido considerado tanto villano como héroe o adelantado.

Su particular e interesante historia, con todo su carisma y su carácter a cuestas, ha dado que hablar desde que pisó por primera vez el continente americano hasta el presente.

Moctezuma

El líder de los mexicas es el que más sufre la llegada de los españoles. Su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones militares lo pusieron en el lugar privilegiado que se encuentra.

Interpretado por el mexicano Dagoberto Gama, Moctezuma deberá acostumbrarse a que los españoles lo miren frente a frente y no lo vean como un dios, como lo hace su pueblo. Algo que, sin embargo, no le ofende sino que le causa curiosidad. Es traicionado por Hernán, por su propio hermano y su pueblo que lo condenan como “traidor”.

Marina

En su vida pasa de ser una esclava a la mujer más importante de todo el ejército español. Hermosa, inteligente y muy astuta, Marina (o Malinche) ha sido representada, a través de los años, como una víctima o como una supervillana. Así lo resume Ishbel Mata, la encargada de personificar a la indígena: “La manera en que se dirigen a Marina habla de cómo nuestro pueblo se dirige hacia las mujeres, es importante empatizar con las mujeres y las indígenas”. Cortés le da libertades que ella corresponde con una lealtad incondicional y con su amor. Sin embargo, ella sabe que está sola ya que su acercamiento a los españoles es repudiado por los suyos y no es enteramente aceptada por los europeos.

Pedro de Alvarado

Llega a América en busca de oro, tierras y aventuras. Su pelo rubio, su porte y su fiel perro aterran a los indígenas y él disfruta de esa sensación de poder. Interpretado por el argentino Michel Brown, Alvarado es la mano derecha, extremadamente violenta y agresiva, de Cortés y considera inferiores a los indígenas, a los que mataría sistemáticamente. “Pedro es una especie de perro de pelea, esperando constantemente que lo suelten para llegar a la batalla”, explica Brown sobre el gran

compañero de armas de Hernán.

Gonzalo de Sandoval

Es el primo de Hernán y es su cómplice desde niño. Su sueño al acompañar a Cortés es el de construir un nuevo hogar, pero es el primero en abandonar ese deseo durante el terrible asedio de los mexicas en Tenochtitlán. Interpretado por Almagro San Miguel, Sandoval funge como la voz de la conciencia de Hernán, quien lo hace recomponerse cada vez que el conquistador flaquea. Lo diferencia del resto de los españoles, además, que no cree en Dios.

Cristóbal de Olid

Interpretado por Víctor Clavijo, Olid es un guerrero valiente y experto, tremendamente respetuoso del honor y los nobles ideales caballerescos. Su lealtad hacia Cortés es incuestionable, hasta que Hernán privilegia el bien común y desoye sus pedidos de rescatar a Juana, que cayó presa de los mexicas. Ahí algo empieza a resquebrajarse y asoman la desconfianza y la traición. Por su forma pausada y reflexiva admira la audacia e inteligencia de Cortés.

Bernal Díaz del Castillo

Es otro de los jóvenes capitanes de Cortés que el conquistador reconoce, destaca y estimula en alguna de sus características. En el caso de Bernal, interpretado por Miguel Ángel Amor, lo que descubre Cortés es su sensibilidad, su capacidad de observación y de narración de la historia. Además, es respetuoso de la cultura y la lengua indígena. De hecho, es el único español en aprender el náhuatl. Sin embargo, su espíritu curioso va dejando paso al del soldado deshumanizado que no teme atravesar con su espada el corazón de un niño.

Xicoténcatl

Es el líder de Tlaxcala. odia a los españoles casi tanto como a los mexicas. Sin embargo, debe aceptar la alianza con Cortés que sus mayores pactaron. Su espíritu rebelde y orgulloso lo hacen desconfiar de los españoles y no puede consentir que su pueblo no sea independiente y libre, que su voluntad esté sometida a la de otros. Jorge Guerrero, quien se pone en la piel del joven líder, resume la importancia histórica de su personaje: “Sin la alianza con Tlaxcala a Cortés le hubiera sido muy difícil entrar a Tenochtitlán, entender el contexto de ese personaje, de los que ‘traicionaron’ a la patria, me parece que es muy rico”.

SINOPSIS DE CADA EPISODIO

Episodio 1: “Marina” Cuando Hernán y sus hombres llegan a nuevas tierras, una muchacha los mira. Pese a su origen noble y su inteligencia precoz, no es más que una esclava, reducida al peldaño más bajo de la sociedad maya. Mientras las otras esclavas ofrecidas en tributo a esos sucios y poderosos guerreros se llenan de horror y de asco, la chica observa con atención esa máquina imparable hecha de sed de oro y afán de conquista. ¿Cómo conquistarles a ellos? Porque Hernán no la asusta, sino que, como todo enigma, la fascina.

Por su parte, Hernán Cortés y su reducido grupo de soldados se enfrentan a un pueblo sofisticado e incomprensible. No es solo el idioma: se trata de una cosmovisión

tan diferente que resulta indescifrable. Su traductor, Jerónimo de Aguilar, hace lo que puede con el maya, pero nada sabe de náhuatl, la lengua de los pueblos dominantes.

En esa situación, un intérprete que dominara la lengua de Moctezuma valdría su peso en oro. Y si se tratara de una mujer hermosa, sería un arma con el poder para cambiar lahistoria.

Este primer episodio nos introduce a Hernán con sus aventuras y desventuras, la gloria de la deslumbrante Tenochtitlán y la sociedad mexica en su apogeo, las batallas y masacres, el orgullo y la ambición, desde la mirada de una joven, cuyo genio no ha sido reconocido hasta ahora sino como traición a toda una civilización: la Malinche, Marina, Malintzin.



Episodio 2: “Olid” Cristóbal de Olid es fiel al gobernador de Cuba y no ve con buenos ojos los afanes de Hernán por llegar hasta Tenochtitlán en nombre del rey de España. Pero el carisma de Hernán y sus sueños de conquista van seduciendo poco a poco a sus hombres. ¿Podría ser Olid, el recto, fiel y honorable Cristóbal de Olid, el único en poder resistir la personalidad avasalladora de Hernán Cortés? El amor, además, ha llegado para complicarlo todo: el amor que Hernán va sintiendo por Marina, entregada a otro; el amor que Olid siente por Juana, que ha ido desde Cuba a buscarlo. Un hombre enamorado está dispuesto a todo, pero también, en plena guerra, el amor abre su flanco más vulnerable: ¿Qué pesará más en el ánimo de cada uno de ellos: el honor, la ambición... o la vida de la mujer a la que aman?

Episodio 3: “Xicoténcatl” No todos los hombres del Nuevo Mundo creen que Hernán y sus soldados son dioses. Algunos fieros guerreros claman a sus líderes enfrentar ese nuevo peligro antes de que sea demasiado tarde. Otros, más conciliadores, ven en los recién llegados la oportunidad de acabar con el yugo del imperio mexica.

Xicoténcatl destaca como el líder más abiertamente hostil hacia Hernán, pero la perspectiva de aliarse con los recién llegados y acabar con sus enemigos ancestrales de Tenochtitlán es muy tentadora. Aun así, el regalo que hacen los grandes señores de Tlaxcala a Hernán y los suyos compuesto de las mejores princesas enardecería el ánimo de cualquiera, sobre todo el de un hombre enamorado y valiente. ¿Qué fuerzas inclinarán la balanza en el corazón de Xicoténcatl, el príncipe guerrero de Tlaxcala?

Episodio 4: “Bernal” La gloria que persiguió Hernán se replicó en las crónicas de la época, que le adjudicaban todo el mérito de sus conquistas. Hasta que apareció Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, en la que el soldado raso compartía su punto de vista, ágil, ameno y sincero, sobre lo que realmente ocurrió.

¿Qué había en la mirada de ese hombre de bajos recursos, sin educación formal, pero con la sensibilidad suficiente para convertir en palabras la vorágine que sucedía a su alrededor? ¿Qué sombras proyectaban los pasos decididos de Hernán y sus hombres rumbo a la fulgurante Tenochtitlan, ciudad que hacía palidecer en comparación a las

grandes capitales europeas de esos tiempos? ¿Cuánta masacre y destrucción acarreaba la creación de un mundo nuevo? Sólo una pluma fue capaz de contarlo todo: la de Bernal

Episodio 5: “Moctezuma”

La reacción de Moctezuma ante la llegada de Hernán y su puñado de soldados siempre ha sido un misterio. Pese a los ruegos de sus guerreros de atacar a los españoles en su largo trayecto hacia Tenochtitlán, y acabar con ellos cuando son más vulnerables, el gran líder de la ciudad resplandeciente a quien nadie puede mirar a los ojos, no hacenada más que esperar.

Terribles señales se han sucedido en el cielo y en la tierra vaticinando una gran calamidad para los mexicas. Encima, el gran parecido entre Hernán y la leyenda de Quetzalcóatl, quien se fue por el mar y prometió volver algún día, agobia al culto y religioso Moctezuma. ¿Son dioses? ¿Se están cumpliendo las profecías? ¿Qué hacer, cuando la desgracia se acerca y así ha sido escrito?

Episodio 6: “Pedro de Alvarado” Hernán tiene que enfrentar a la expedición enviada por el gobernador de Cuba como castigo a su osadía. Antes de salir de Tenochtitlán, resuelve dejar al mando a su hombre más valiente, Pedro de Alvarado, en detrimento del prudente Olid. Marina está segura de que la decisión de Hernán es un error, pero éste ha decidido no escucharla, pues acaba de traicionar su amor, al aceptar casarse con Doña Ana, nombre de bautismo de una hija de Moctezuma.



Los españoles tiemblan de espanto al presenciar las innumerables calaveras y las cascadas de sangre derramarse desde la piedra sacrificial, a todo lo largo de las pirámides. Desde su punto de vista, los nativos adoran demonios y viven en pecado mortal. En contraste, según la idiosincracia mexica, entre los hombres y sus dioses debe haber un intercambio recíproco de energía: la ofrenda máxima de gratitud por el maíz y el calor del Sol es la carne y la sangre de las doncellas más hermosas, de los guerreros capturados más valientes. Bajo el liderazgo del impetuoso Alvarado, ambas cosmovisiones colisionan de frente, poniendo en riesgo todo lo conseguido por Hernán.

Episodio 7: “Gonzalo de Sandoval” Hernán confía en Gonzalo de Sandoval, su capitán más joven, más que en ningún otro. No es de extrañar: oriundos de la misma ciudad, se conocen desde niños; son familia. Y, como en todas las familias, hay secretos que los unen, dolores compartidos que los vuelven más que hermanos. Al joven Hernán le pesaban la cerrazón y el provincianismo de sus coterráneos, al tiempo que soñaba en grande con aquellas tierras fantásticas recién descubiertas del otro lado del mar.

Y ahora, atrapados en una Tenochtitlan hostil luego de la muerte de Moctezuma, Hernán le confía a su amigo más querido el éxito de una misión que, por osada, es casi suicida: escapar, no solo con vida, sino con todo el oro del imperio mexica, en medio de cientos de miles de habitantes furibundos que se sienten traicionados por su fallecido Huey Tlatoani y, sobre todo, vejados por la violencia y la avaricia de aquellos que habían tomado por dioses.

Episodio 8: “Hernán” ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Un conquistador ávido de honores y riquezas? ¿Un ambicioso que quiso que el mayor emperador de su época, el rey Carlos I de España, lo reconociera como el hombre que puso América a sus pies? ¿El valiente capitán con el don de la elocuencia que persuadió a sus hombres a una misión tan arriesgada que, de no haber ganado, habría sido un suicidio? ¿Un español que tuvo la suerte de vivir el descubrimiento del nuevo continente y albergar sueños de aventuras desde que era un niño? ¿Un hombre subyugado por la hermosura de las nuevas tierras y el carácter de las nuevas gentes que no concebía más futuro para él y los suyos que quedarse? El error más grande que cometieron los mexicas una y otra vez fue pensar que esos hombres extraños se irían algún

día.

Incluso los soldados de Hernán no comprendieron, cuando les ordenó quemar sus naves, la atracción tan grande que ejercía sobre ese hombre la magia de esa tierra, de esa gente, y que quiso hacer suyos, para siempre.