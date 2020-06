Herrejón: Como músicos, tenemos la obligación que la gente aprenda a escuchar mejor música

Alfredo Herrejón Mejía depende de una tradición de músicos mexicanos afincados en la Ciudad de México. El oficio, dotes y amor por la música corren por sus venas, y es que desde temprana edad su instinto despertó y al igual que su padre, decidió dejar de ser un niño común, aprendió a tocar un instrumento musical y se unió a la banda familiar con tan solo 8 años.

José Refugio Herrejón, Saúl Ferreyra Mejía, Alfredo Herrejón y Eugenio Herrejón Mejía en 1992, sección de la banda “Las Brisas”.

El tiempo le ha demostrado que esta es su profesión y pasión, sin embargo, eso no lo ha limitado para experimentar otras facetas, como la producción musical, tocar instrumentos como la trompeta, tuba y la charcheta (percusiones); ser arreglista, y últimamente se da la oportunidad como director de una agrupación y como compositor.

Alfredo Herrejón Mejía. (Foto: Cortesía).

En 2021 celebrará 40 años de trayectoria con un disco especial en el que incluirá melodías inéditas, entre estas algunas propias interpretadas por grandes amigos y cantantes del regional mexicano. De este proyecto así como su interesante fusión de géneros como el jazz y la banda, sus memorias junto a exponentes como Joan Sebastian y Banda El Recodo es de lo que platica en entrevista con el periódico EL DEBATE.

Un duro inicio. Herrejón Mejía, nacido en la Ciudad de México pero radicado desde 1996 en Sinaloa, describe su difícil inicio en el andar por la música.

“Fue muy sufrido porque estaba en segundo de primaria y desde entonces llevo esta vida de estarme desvelando cada ocho días, porque entré de lleno a trabajar en la banda de mi papá, Nuevo Amanecer. Recuerdo que en una de esas, cuando tenía tres meses, mamá me decía: ‘Hijo, ya no vayas’, porque me empecé a poner muy flaco y pálido, pero no me hizo desistir, le dije que me gustaba en verdad, y no le quedó más que decirme, ‘está bien, te voy a vitaminar’.”

Con cerca de 200 músicos en ambos lados de su familia, su primer acercamiento directo con la música se dio cuando uno de los integrantes de Nuevo Amanecer no pudo participar por unos días, así que lo suplió y desde ahí le gustó. Aunque tuvo opciones de dedicarse a otras cosas, considera que ya lo traía en la sangre.

Para 2021 cumplirá 40 años de trayectoria, en los que ha reunido infinidad de anécdotas, aprendizaje y experiencias tras formar parte de agrupaciones y acompañar a solistas como Joan Sebastian y Chuy Lizárraga, además de las agrupaciones banda Tierra Blanca, El Recodo, Los Intocables del Norte, entre otros artistas.

Aquí Alfredo con la Banda Tierra Blanca, en el año de 1997.

Al respecto, comenta que tuvo una bonita experiencia al trabajar durante varios años con “El Rey del Jaripeo”, Joan Sebastian.

Joan Sebastian y Alfredo Herrejón. (Foto: Cortesía).

“Fue una persona a la que le aprendí mucho, porque él era muy creativo. El estudio era como su hábitat, siempre se sintió muy a gusto ahí y eso fui aprendiendo de él, cómo desarrollar tu creatividad dentro del estudio y más en el género de banda, que aquí nosotros las producciones las hacemos en el estudio, realmente casi no escribimos nada antes de hacer las producciones”, recuerda.

Alfredo y Esmeralda Guzmán el día de su boda. Joan Sebastian fue padrino. ((Foto: Cortesía).

Explica que desarrollaron una buena amistad al grado de que el intérprete de Tatuajes fue su padrino de matrimonio.

Con el tiempo llegó a la banda El Recodo, que a su parecer, le merece todo su “respeto y cariño”. Revela que en su momento fue su sueño de toda la vida formar parte de “La Madre de todas las Bandas”, y cuando lo consiguió, le dejó una experiencia extraordinaria, porque ahí aprendió más de lo que tal vez habría aprendido por fuera.

“También cuando salí me sirvió mucho porque la primera vez que estuve fue en 1999 y entré como trompetista, pero salí, estuve cinco años fuera y en ese lapso también aprendí bastante. Pero lo interesante es que cuando regreso en el 2005, ya más maduro y sabiendo más lo que quería, fue donde aprendí más. Desde el 2005 hasta hace dos años que me salí de ellos fue una experiencia realmente integradora para mí y me enriqueció mucho en cuestión laboral y también de aprendizaje.”

Nuevos horizontes. Inquieto y en búsqueda de anhelos propios, que se le habría dificultado conseguir junto a la banda por los compromisos laborales de esta, decidió dejar la agrupación liderada por “Poncho” Lizárraga. Entre esos proyectos figura Mazatlán Brass Band. La particularidad del proyecto es que no se trata de la banda pura, sino que se fusiona con instrumentos como el piano, la batería y más particulares del jazz y la salsa.

De momento promociona los primeros dos sencillos del disco titulado, Serénate. La canción homónima, de su autoría, se destaca por sus toques de salsa, que es con instrumentación de banda, piano y batería; y el segundo tema, Spain, autoría del famoso compositor de jazz Chick Corea, es en este género, tocada en banda, a la que añade el piano y la batería.

“( Spain) Es una canción que nadie se ha atrevido a grabar en banda. Estoy fusionando corrientes del jazz con la banda y creo que ha salido algo interesante.” Ojalá que la gente tenga la oportunidad y se de el tiempo de escucharla en YouTube”.

Adelanta que el siguiente corte promocional será de banda y se titula Palabra de honor, del acordeonista texano Steve Jordan. Se pretende estrenarla en dos semanas en el canal de YouTube Mazatlán Brass Band.Sobre el reto que implica aventurarse a un proyecto tan diferente a lo que hoy en día está tan de moda, comenta:

“En ocasiones, a nosotros los músicos nos dicen, ‘si a la gente le gusta algo, denle lo que le gusta’, pero no puedo dejar de ser quien soy, y no le puedo ofrecer a la gente lo que ya tiene. Por eso pensé en algo diferente. Sé que es difícil porque la mayoría no está acostumbrada a algunas fusiones y estoy consciente de que quizás será complicado llegar a tanta gente o a una demasía, pero no me estoy vendiendo, estoy siendo honesto conmigo mismo y con mi propuesta. Lo único que busco es que si a alguien le gusta lo que estoy haciendo, qué bueno y que me apoye. Con eso va a ser más que suficiente.”

Agrega que tal vez Mazatlán Brass Band no va a entrar totalmente en el género banda, pero cree que podrá tener su mercado, como lo tienen las músicas del mundo, tal vez a nivel de teatros o conciertos en lugares cerrados.

Además, está en la creación de otros dos discos, el primero, completamente de jazz, que incluirá unas canciones con metales como big band, y será la primera parte de su celebración de sus 40 años de carrera. Buscará que se lance en febrero o marzo. Mientras que la segunda parte del festejo incluye, para mediados del 2021, una producción de banda con intérpretes invitados.

“Ya está por ahí Julión (Álvarez) apuntado, está Chuy (Lizárraga), obviamente. También “El Mimoso” ya me dijo que sí, entonces, ya hay algunos apuntados”, reveló.

Confesó que buscará además a “El Yaqui”, Charly Pérez, “El Coyote”, José Manuel Figueroa, Juan Villarreal y más.

Entre las melodías incluirá inéditas, unos covers, pero lo interesante de las 10 canciones es que cada una llevará un solista que nunca la haya grabado, y el arreglo y la instrumentación serán trabajados por él. Entre las piezas originales se encuentran unas de su autoría, como la ranchera que interpretará ‘El Mimoso”, Cuatro rumbos.

El reto en el regional. A su parecer, el reto hoy en día para el crecimiento del regional mexicano estriba en buscar contenido original para evitar caer en los clichés, en las composiciones que suenen iguales y los temas que valgan la pena.

“En la actualidad, muchas letras no son muy profundas. A la gente a lo mejor ya se les da todo digerido y no le gusta tener mucho qué pensar o escuchar una rola dos o tres veces, quiere entender a la primera y a lo mejor eso es lo que vende, pero siento que como músicos, también tenemos el deber de proponer, porque si no, la gente nunca va a crecer. Como músico también es tu obligación de que la gente crezca, que la gente aprenda a escuchar mejor música... Eso es lo difícil en el mercado regional, creo que ha caído en un hoyo, en un bache, porque a veces no se escucha música de buen contenido. Es una crítica sana, es lo que estamos pasando ahorita, y claro que me duele, porque yo estoy en el género regional, tengo mi vida a través de eso, entonces es un poco triste cuando caen los géneros en baches así”, opinó.

Admirador de compositores y cantantes como José Alfredo Jiménez, Joan Sebastian, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Juan Villarreal, Ramón Ayala, la música clásica, el jazz, y más, invitó a escuchar música que retroalimente para complementar las propuestas que se ofrecen.

“Con el proyecto creo que estoy haciendo que la música de banda se agarre de otra corriente como el jazz. El jazz y la música clásica pueden ayudar a enriquecer a un género que es más sencillo armónicamente y de estructura.”

Agregó: “Como músico y como persona, nunca me he clavado con las etiquetas. En la música, la gente a veces se va con el nombre, pero lo importante para uno como músico es hacer buena música. En el caso mío eso es lo que les prometo, que va a ser buena música en cuestión de calidad, y no estoy haciendo una cosa más en el género de banda, realmente estoy haciendo algo muy diferente, que nadie se había atrevido a hacer con la banda”.