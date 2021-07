¡Hey güera! Alejandra Guzmán recuerda la traición de Erik Rubín: "salía con Paulina Rubio otra vez"

En una entrevista que tuvo la cantante mexicana Alejandra Guzmán con el conductor de televisión Yordi Rosado, recordó aquel famoso triángulo amoroso que protagonizó la llamada "Reina de corazones" con Erik Rubín (integrante de Timbiriche) y Paulina Rubio, conocida como "La chica dorada".

De este triángulo amoroso surgieron dos conocidas canciones del pop en español; Alejandra Guzmán le dedico a Paulina Rubio el tema "Hey güera" y "La chica dorada" le dedicó "Mío" a "La reina de corazones".

Alejandra Guzmán, hija de la gran actriz mexicana Silvia Pinal, conoció al cantante Erik Rubín a principios de la década de los 90's en una entrega de Premios TVyNovelas. "Ahí nos encontramos Erik y yo, estaba guapo, tenía la de 'Princesa Tibetana', su cabello largo, sus dos arracadas, yo dije: 'papacito hermoso'".

Salí con él como dos meses hasta que me enteré qué salía con Paulina otra vez.

Leer más: El hermoso sueño que Alejandra Guzmán tuvo con su fallecida hermana Viridiana Alatriste (VIDEO)

Cabe mencionar que antes de conocer al integrante de Timbiriche, Erik Rubín ya había tenido un romance con su compañera de la banda Paulina Rubio.

La también hija del cantante de rock & roll Enrique Guzmán, contó que cuando supo que Erik le estaba siendo infiel con Paulina Rubio, de inmediato dio por terminada su relación amorosa con el cantante. Su productor musical fue de cierta manera su pañuelo de lágrimas y de esta decepción amorosa, surgió uno de sus grandes éxitos musicales.

"Le conté al productor, me hizo la de 'Hey güera', le puso 'ese hombre no se toca' o algo así, era el mismo productor (de Paulina Rubio), fíjate qué copiona, donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar, pero sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa".

Leer más: MONSTA X convertidos en detectives; buscan secretos en el espacio y tiempo en "Kiss or death"

Ese triángulo amoroso quedó en el pasado y hoy en día, Alejandra Guzmán mantiene contacto con Erik Rubín y Paulina Rubio.

"Sí lo he visto, lo saludo y me da mucho gusto que esté bien; ahora que está con Andrea (Legarreta) lo respeto mucho y sus hijas están hermosas, pero lo veo diferente, con Paulina trabajé en un video, íbamos a hacer un proyecto, pero ya no salió por la pandemia y otras cosas".