"Hice un show privado, pero de mi libertad", cuando Adrián Uribe actuó en fiesta de narcotraficante

Varios famosos han confesado que en alguna ocasión han ofrecido un show para personas del narcotráfico, como recientemente lo hizo el actor y comediante Adrián Uribe, conocido por personajes como "El Vítor", el cual se dio a conocer en el programa de comedia "La hora pico" y que actualmente lo podemos ver en la serie "Nosotros los guapos".

En una entrevista para el podcast "La Cotorrisa", Adrián Uribe, de 49 años de edad y originario de la Ciudad de México, confesó haber sido contratado con engaños para amenizar una fiesta de un narcotraficante. Las personas que lo contactaron, le dijeron que la celebración sería para un empresario.

El actor de telenovelas compartió que la persona que lo contrató, le dijo que se dirigiera a una caseta de cobro en Cuernavaca, estado de Morelos, México, lugar donde sería recogido. "Veo que me mandan un chofer armado, yo dije: 'qué buena onda que me estén cuidando'".

Sin embargo, al llegar al sitio donde se llevó a cabo la fiesta, se percató que había personas con armas de fuego, "llego a una hacienda y empecé a ver a personas con armas largas… y aquí estoy vivo, ahora sí que hice un show privado, pero de mi libertad".

Una vez comenzado su show, la pareja sentimental de la modelo brasileña Thuany Martins llegó a sentir nervios, pues no quería cometer ningún error, ya que entre los asistentes a dicha celebración, reconoció a un conocido capo de la droga.

"Había más gente en la parte de arriba que abajo, eran 30 personas que me estaban viendo y resulta que era un empresario, pero yo no pregunté qué tipo de producto vendía. De repente me dicen: 'ya va a llegar el patrón' y pues sí, resulta que era uno de los top, y dije: 'madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí?', pero no puedes decir que no".

Asimismo, Adrián Uribe compartió que en una parte del show que ofreció en aquella fiesta para un narcotraficante, utilizó a su personaje "Poncho Aurelio", un agente de tránsito. Todo transcurría de manera normal, hasta que se dio cuenta de que en su sketch hablaría de la policía y la marihuana.

"Yo con el policía de tránsito y en una rutina, con mi pistola de plástico, yo bien cabrón, dije: 'aquí sí estoy seguro', y hasta que empiezo a decir mi rutina, me doy cuenta de una de las partes de mi rutina, de lo que hablaba: 'nos mandaron a hacer un operativo e incautamos 10 kilos de marihuana' y en eso, madres, me doy cuenta de lo que estaba diciendo".

Por suerte no hubo ningún malentendido con las personas que estaban presenciando el show del comediante.