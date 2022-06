Hija de Alfredo Adame a pesar de todos los escándalos asegura que nunca dejará solo a su papá

Alfredo Adame de 64 años de edad, está dando mucho de que hablar desde que ganó Soy famoso, ¡sácame de aquí!, ya que su estancia en el reality show lo hizo recapacitar en diversas maneras, una de ellas es dejar atrás los pleitos, para reconciliarse con sus hijos de quienes está distanciado.

Pero hay una mujer que lejos de juzgarlo y defenderlo de todos los problemas que ha enfrentado en los últimos meses, ha estado de su lado en todo momento, se trata de Vanessa Adame de 42 años, la primera hija del actor, de quien no se conoce mucho sobre su madre.

Y es que a la llegada del actor en el aeropuerto de la Ciudad de México, la hija del histrión dijo que nadie conoce al actor mexicano como ella, ya que en realidad no es un hombre violento como muchos piensan, pero eso no es todo, deja en claro que con los ojos cerrados mete las manos al fuego por el histrión de quien solo tiene cosas buenas que decir de él.

"Si mi papá nunca me ha dejado sola en ninguna, yo tampoco lo dejo a él. Yo sé quien es mi papá, no te voy a decir que no me afecta porque de pronto hay gente que es cruel, es dura pero la realidad es que me afecta cinco minutos me duermo y se me olvida", dijo Vanessa Adame para Ventaneando.

Por si fuera poco, la hija de Adame dijo que frente a las cámaras su padre es un personaje, pero con ella es un padre amoroso en todos los aspectos de quien está orgullosa, pues le ha dado muchas cosas buenas a su vida, aunque la gente lo juzgue, y es que le ha pasado de todo en el mundo de la farándula.

Te puede interesar:

"Obvio que su hija lo ve con ojos de amor y está bien, creo que así debe ser. Lógico que no va a decir que necesita ayuda profesional y que es violento", "Hay si, como de ella Nunca se ha expresado mal, por eso es un amor, y nunca vivió con ella jajaja", escriben las redes.