Hija de Babo posa muy contenta en una cama llena de marihuana

Una vez más la hija de Babo de Cartel de Santa, volvió a la polémica en redes sociales, pues apareció en una cama con varias bolsas de marihuana generando todo tipo de reacciones en Instagram, dejando en claro que Barbarela es una chica ruda.

La foto de la cantante alcanzó más de 129 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le insinúan a la joven que no se fume todo, además Barbarela aseguró que dicha hierba es su novio.

"Invita no te la fumes solita", "Hasta a mi me gusto tu novio", "Yo quiero un novio de esos", "Yo quiero una novia como tu aunque me engañes con ese", le escribieron a la guapa mujer en Instagram.

Recordemos que Barbarela ha sido comparada en más de una ocasión con Celia Lora debido a que tienen un parecido en cuanto a la ropa de vestir, pero a la joven no le interesa dichas comparaciones, pues ella está centrada en su carrera como cantante y es que sigue los mismos pasos de su padre.

Cabe mencionar que el año pasado Babo coqueteó con la youtuber Yuya después de que anunciara su soltería, pero al parecer ella no estaba interesada en él, por lo que fue bateado.

